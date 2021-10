Université de Sherbrooke. Source : usherbrooke.ca

Malgré l’arrivée de l’automne et bientôt la mi-session, vos facultés de droit ne chôment pas… Voici un petit tour des actualités..La Faculté de droit lance le concours d’éloquence Délie ta langue!.Les participants doivent choisir une expression française et l’expliquer en faisant un lien avec un enjeu social.Ce concours s’adresse aux étudiants du 1er cycle universitaire. Il a pour but de les familiariser avec la communication publique et à les préparer pour le marché du travail. De nombreux prix sont à gagner.Si vous souhaitez participer, vous pouvez transmettre votre inscription sous forme de vidéo. Les finalistes seront sélectionnées en décembre et pourront participer à la finale qui aura lieu en mars 2022 devant public.Pour plus de détails, vous pouvez consulter ici Les cérémonies facultaires de la Collation des grades 2021 se sont déroulées les 25 et 26 septembre derniers. Malgré les restrictions sanitaires, elles se sont déroulées en présentiel et ont été diffusées sur le web.Cette année, l’Université compte 4829 nouveaux diplômés dont 3105 au 1er cycle, 1509 au 2e cycle et 215 au 3e cycle.La diplôméea reçu la médaille académique du Gouverneur général du Canada pour ses excellents résultats académiques au cours de sa maîtrise en droit et politique de la santé.Vous pouvez revoir la cérémonie de la Faculté de droit ici L’Université Laval sera l'hôte du 89e Congrès de L’Acfas (association canadienne-française pour l’avancement des sciences).La Faculté de droit invite tous ses membres à soumettre des propositions de colloque ou de communication libre peu importe leur domaine scientifique.Sur le thème « Sciences, innovations et sociétés », l’événement se déroulera du 9 au 13 mai 2022 en mode hybride.Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici Dans le cadre du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, le Musée Pierre-Boucher présente une exposition sur « le bénévolat et ses reconnaissances. Collection de Jean Fournier. Poème de Gaston Miron ».Le Musée dédie une exposition à M., ancien diplômé de la Faculté de droit de 1976, qui a reçu de nombreux prix et reconnaissances durant sa carrière.De nombreux objets incluant des médailles officielles sont exposés. Ils mettent en valeur ses engagements de bénévolat et autres reconnaissances reçues.Cette exposition vise à promouvoir le bénévolat auprès des jeunes.L’exposition sera présentée du dimanche 26 septembre à 14h jusqu’au 7 novembre 2021, 16h30.La Section de common law annonce la nomination de quatre doctorants à titre de professeurs associés.enseigne au Département de droit et d’études juridiques de l’Université Carleton.Il s’intéresse notamment sur la biodiversité marine et la loi, l’accès à la justice des personnes transgenres et sur les implications juridiques de l’anthropocène. Il co-préside l’organisme JusticeTrans qui défend l’accès à la justice pour les personnes transgenres au Canada.a été embauchée à la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie.Chercheuse associée au Centre de recherche en droit, technologie et société de l’Université d’Ottawa, elle consacre son doctorat à l’étude des fausses représentations et des hypertrucages dans l’espace numérique comme formes de violence basée sur le genre.Titulaire d’un juris doctor et d’une maîtrise en droit de l’Université d’Ottawa, elle a été admise au Barreau de l’Ontario en 2016.est professeure associée à la Faculté de droit Bora Laskin de l’Université Lakehead.Son projet de doctorat porte sur l’emploi de la force policière contre des personnes ayant des problèmes de santé mentale et traite des enjeux inhérents à la prise en compte du handicap dans le maintien de l’ordre.Membre du Barreau de la Colombie-Britannique, elle a récemment occupé un poste d’analyste à la Bibliothèque du Parlement.s’est jointe au corps professoral de l’École de droit Lincoln Alexander de l’Université Ryerson.Elle s’intéresse à la réalisation de l’autosuffisance des communautés autochtones à travers différentes initiatives de développement économique, et plus particulièrement aux façons de favoriser le bien-être socio-économique de ces communautés sans compromettre la culture, la loi et la tradition.La Section de common law annonce le départ à la retraite du professeur John Currie depuis le 30 juin 2021.« Au nom de la faculté, au nom de ses collègues, au nom de tous les étudiants et étudiantes auxquels John a enseigné et au nom de l'Université, je remercie John pour les services incomparables qu'il a rendus à la Section de common law et à l'Université d'Ottawa », extrait du message d’, doyen de la Section.Après une année comme professeur invité, il est revenu à la Faculté de droit de manière permanente en 1997. Son expertise porte principalement en droit international.Il a déjà été nommé vice-doyen de l'enseignement du programme anglais et vice-recteur de la gouvernance de l'Université. Il a siégé au Sénat de l'Université, au Bureau des gouverneurs et, d'une importance cruciale, au Comité mixte du Sénat et du Bureau des gouverneurs.Au cours de sa carrière, il s’est impliqué à titre de membre des comités de sélection du chancelier de l'Université et du doyen. Il a également siégé ou présidé presque tous les comités de la Section.« Merci John. Félicitations et bonne chance pour votre retraite ! », a conclu le doyen dans son message adressé aux membres du corps professoral et du personnel.Le Bureau de recherche des Sections de common law et de droit civil a lancé une nouvelle ressource intitulée Édi en recherche, qui rassemble des cadres, modèles et outils sur l’équité, la diversité et l’inclusion en recherche pour aider les chercheurs à travailler avec ces questions.L’ÉDI vise à développer la réflexion sur la manière d’intégrer les considérations sur l’ÉDI dans la conception des projets de recherche et des méthodologies, dans la manière de former la relève, d’offrir du mentorat et de construire des collaborations en recherche avec le souci d’identifier les meilleures pratiques à adopter pour chaque contexte.Cette ressource a pour but de développer et de promouvoir une culture de recherche plus inclusive et de contribuer à l'atteinte de l'excellence en recherche. Pour en savoir plus, vous pouvez lire ceci