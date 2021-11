Me Chanel Alepin. Source : Site web du cabinet Alepin Gauthier

Que faire face à l’ombre omniprésence de son paternel ? « Il faut commencer au bas de l’échelle, conseille Me. Il faut faire ses classes, comme tout le monde, même si cela implique de commencer avec les tâches les plus plates. »Son prénom ne vous dit rien, mais ce n’est sans doute pas le cas du nom « Alepin ». Chanel est la fille de Meset, deux juristes bien connus du milieu juridique pour avoir fondé le cabinet familial Alepin Gauthier.Chanel est à l’emploi du cabinet familial depuis 2012 avec son frère,. Ils ont tous deux étudié à l’Université d’Ottawa , celle de leur patriarche.« J'ai été avocate à l'âge de 22 ans. J'ai intégré le cabinet familial après avoir fait un stage ailleurs, en fiscalité. J'étais jeune, et j'avais déjà des rencontres avec différents clients. Étant la fille de papa, j'ai souvent entendu une question à mes débuts : êtes-vous certaine de savoir ce que vous faites ? », confie-t-elle à Droit-inc.C’est précisément ce qui l’a poussé à obtenir la certification CFE – pour Certified Franchise Executive –, de l’International Franchise Association. Elle est la première avocate au Québec à l’obtenir, de surcroît, après l’avoir commencé en plein congé de maternité. Une façon de « rentabiliser » son temps à la maison.« En étant au bureau, c’est facile d’être dans le flow de la journée avec les différentes demandes des clients et les interactions avec les collègues. Les journées passent vite. J’ai profité du temps que j’avais à la maison (NDLR : pour commencer cette formation). »Chanel a d’abord obtenu cette certification pour servir sa pratique en droit de la franchise. Mais elle ne peut s’empêcher d’espérer que ce certificat lui apporte plus. Elle aimerait que ce bout de papier l’aide à être autre chose que la « fille de papa ».« Depuis plusieurs années, mon père François me mentor en droit de la franchise. C'est un coach formidable, créatif, patient, passionné. Mais là encore : il me fallait quelque chose de plus que de simplement être la fille de mon père (...) », écrit-il par exemple sur LinkedIn.Cette nouvelle corde à son arc suffira-t-elle ? Chanel semble y croire, quoique… « Avec le père et la mère que j’ai, je suis contente d’être la fille de maman et la fille de papa. C’est bien correct. Je fais mes preuves et je suis à l’aise avec ce titre-là. »Sur LinkedIn, elle concluait un peu différemment. « Je suis maintenant CFE, ce n'est pas juste mon papa qui me trouve bonne ! », écrivait-elle.Le programme CFE permet à ses participants de suivre des cours en gestion de franchise, en leadership et sur les petites entreprises pour les aider dans le cadre d’opérations de franchise.Ce programme est censé aider les personnes qui travaillent dans des organisations émergentes à apprendre à gérer une petite entreprise tout en aidant les dirigeants plus établis à comprendre comment développer une entreprise en pleine croissance.