Me Horia Bundaru. Source: Facebook

Soumission de mémoires en commission parlementaire sur les projets de loi no96 et no92 qui ont fait l’actualité récente, lancement d’un projet pour les jeunes provenant de milieux moins favorisés, développement d’un mode de conférence hybride adapté à la nouvelle réalité… les projets ne manquent pas à l’ABC-Québec !Sous la gouverne de son nouveau président, Me, l’ABC-Québec a amorcé l’année en lion sous les thèmes « rayonner, rassembler et diversifier ».« L’ABC-Québec doit s’établir au centre des enjeux qui préoccupent les juristes. Elle doit être un acteur dont les opinions et prises de position sont non seulement écoutées et lues avec intérêt, mais également activement sollicitées », indique Me Bundaru.La Division ainsi que ses sections de droit et comités ont été fort occupées depuis la rentrée judiciaire, en commençant par la présentation d’un mémoire relatif au projet de loi nº96- Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français . Dans ce mémoire, la Division a indiqué qu’elle endossait les objectifs du projet de loi de protection et de valorisation de l’utilisation de la langue française dans nos institutions québécoises, mais qu’elle jugeait certaines de ses dispositions préoccupantes, notamment en raison de l’incidence qu’elles sont susceptibles d’avoir sur la primauté du droit, l’accès à la justice et les transactions commerciales. Vous pouvez consulter la première partie du mémoire et la seconde partie pour en savoir plus.La Division a également déposé un mémoire à l’occasion des consultations particulières et auditions publiques de la commission des institutions concernant le projet de loi n° 92 , Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et portant sur la formation des juges en ces matières. L’ABC-Québec a indiqué qu’elle appuyait entièrement l’objectif identifié dans le Rapport du comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale de placer la victime au centre des préoccupations, et s’est dite d’avis qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations au système de justice actuel afin de rebâtir la confiance du public. Elle a toutefois insisté sur l’importance primordiale, pour le succès d’un tel exercice, que toutes les parties prenantes du système de justice soient mises à contribution.La Division a lancé avec grand enthousiasme Le Projet espoir , en partenariat avec Éducaide, lequel vise à encourager les jeunes élèves du secondaire provenant de milieux moins favorisés et de communautés sous-représentées dans la profession juridique à poursuivre leurs études tout en suscitant leur curiosité pour le monde du droit.L’ABC-Québec offrira un programme de parrainage qui comprend l’octroi de bourses à des élèves pour une période de trois années consécutives. Ainsi, chaque boursier sélectionné recevra un montant annuel de 500$ du Secondaire 3 au Secondaire 5. Le programme prévoit également la possibilité pour ces jeunes de participer à des activités de mentorat afin de découvrir la pratique du droit grâce à des professionnels passionnés.L’équipe de la permanence a travaillé d’arrache-pied à développer un projet permettant à la Division d’offrir ses formations simultanément en webinaire et en personne, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Cela permettra d’optimiser l’offre de formation en s’adaptant et en se redéfinissant en suivant les tendances au fil temps.« Après une année et demie de confinement et de restrictions imposées par la pandémie, nous avons besoin de nous rassembler. Nous avons besoin de partager les difficultés, les défis, les réussites que nous avons vécus. D’échanger sur nos opinions et idées dans nos domaines respectifs. De faire de nouvelles rencontres. De créer de nouveaux projets. », précise Me Bundaru.Deux formations en mode hybride sont déjà prévues les 6 et 8 décembre prochains. Consultez notre calendrier de formation pour en savoir plus ! Pour ceux qui ont un horaire du temps trop chargé, la Division donne accès gratuitement, à ses membres, au Centre de formation web contenant plus de 120 heures de formation sur des sujets variés allant du droit substantif et procédural aux habiletés professionnelles. Une trentaine d’heures de vidéos supplémentaires ont même été ajoutées cet automne, diversifiant encore davantage le catalogue disponible. Rejoignez les rangs de l’ABC-Québec et faites partie d’un réseau pancanadien de plus de 36 000 juristes, dont plus de 2 000 au Québec !