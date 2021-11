Me Dominique Tardif. Source: Site web de ZSA

Le 15 novembre prochain à 16h se tiendra, pour la première fois en ligne, la 9ème édition des prix du ZSA des conseillers juridiques du Québec.« Cette année encore, nous avons réuni un jury composé de professionnels de pratique privée et de conseillers juridiques pour se pencher sur ces belles nominations. En raison de la situation sanitaire, cet événement a lieu pour la première fois en mode virtuel. C’est très important de le tenir en place en temps de pandémie », dit Me, présidente de ZSA au Québec.Tenu aux deux ans, ce gala souligne l'excellence juridique et le travail accompli par les membres du Barreau du Québec pratiquant en entreprises.« On récompense les conseillers juridiques qui en font déjà beaucoup et qui en ont fait encore plus pendant la pandémie. Un grand nombre de personnes dans les entreprises voient l’importance et l’impact du travail des conseillers juridiques », soutient la présidente.En plus de recevoir un prix, c’est également une marque de reconnaissance pour leur implication au sein de leurs entreprises et communauté juridique.« Ce prix est l’occasion de faire connaître ces personnes et de reconnaître leur travail. Car ils se sont impliqués dans leurs entreprises tout au long de l’année et notamment pendant la pandémie en dépit des heures de sommeil et des heures supplémentaires », affirme Me Tardif.Animé par l’avocate émérite, cet événement gratuit sera diffusé sur les plateformes Zoom et Microsoft Team.Qui sont les meilleurs conseillers juridiques de l’année ? Voici les finalistes dans chacune des catégories, et qui pourraient être récompensés prochainement…Meest vice-président et directeur des affaires juridiques, conformité et secrétaire général de Beneva Inc. depuis 2020. Admis au Barreau du Québec en 1995, son expertise porte en litige civil en droit des assurances, droit des contrats et droit des compagnies et sociétés.Meexerce chez Otéra Capital Inc. depuis 2012 à titre de directrice des affaires juridiques et a été promue comme vice-présidente aux affaires juridiques et secrétaire corporative en 2018.Mea été récemment promu à titre de vice-président aux affaires juridiques et secrétaire corporative de Fairstone Financière Inc.. Après trois ans chez Bombardier, il a rejoint l’entreprise en 2019.Meagit en tant que directeur aux affaires juridiques et secrétaire corporative de Groupe Hypertec depuis 2017. Admis au Barreau du Québec depuis 1998, il se spécialise en droit des affaires, droit du travail, litige civil, gouvernance et propriété intellectuelle.Meexerce comme chef des affaires juridiques et de la conformité et secrétaire chez CAE Inc. depuis 2016. Avant de rejoindre l’entreprise, il a travaillé pour Aimia pendant plus de sept ans et demi.Après plusieurs postes au sein de Dollarama L.P., Mea été nommée vice-présidente principale aux affaires juridiques et secrétaire corporatif pour la même entreprise en 2020. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2006.Mepratique chez Pomerleau inc. en tant que vice-présidente aux affaires juridiques et opérations depuis un an. Avant ce poste, elle y a travaillé à titre de conseillère et directrice des affaires juridiques.Meœuvre à titre de directeur des affaires juridiques et conseiller général du Canada chez Sanofi Canada depuis 2007. Admis au Barreau du Québec en 1990, il se spécialise en droit commercial, droit du travail, propriété intellectuelle et brevets.Meest directeur des affaires juridiques pour SNC-Lavalin inc. depuis 2015. Avant ce poste, il a travaillé à titre d’associé au cabinet De Grandpré Chait pendant 10 ans.Depuis 2018, Meest responsable juridique de projet pour Dragados Canada inc.. Dans le cadre de son mandat, elle a été assignée à la société NouvLR pour la conception et la construction de l'infrastructure du Réseau express métropolitain.Mepratique à titre d'associée conseillère générale et secrétaire corporative chez WSP Canada Inc où elle travaille depuis presque neuf ans.Metravaille pour Air Canada en tant que conseillère générale aux affaires juridiques et litiges depuis 1989.Meagit comme vice-président senior aux affaires juridiques et secrétaire corporative pour Champion Iron Limited depuis 2019. Admis au Barreau du Québec en 2006, il a travaillé chez Miller Thomson LLP, Langlois Avocats et Fasken Martineau DuMoulin pendant quelques années.Meest vice-président aux affaires juridiques et secrétaire corporatif pour Aéroports de Montréal depuis 2018. Avant, il a travaillé pour Devimco Immobilier inc. pendant plus de six ans.Meoccupe le poste de vice-présidente aux affaires juridiques corporatives et secrétaire chez Xebec Adsorption Inc. depuis 2020. Avant, elle a travaillé pour Innergex Renewable Energy inc. pendant 10 ans.Metravaille en tant que directeur senior des investissements et des affaires juridiques du Groupe Mach depuis 2020. Membre du Barreau du Québec depuis 2017, il se spécialise en droit des affaires et financement.Meest conseillère juridique pour Digital Shape Technologies Inc. depuis 2015. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2013.Vous pouvez vous inscrire ici pour assister à l’événement..