Tony VanDuzer et Paul Daly. Source: Site web de l'Université d’Ottawa

Vivek Krishnamurty et Marina Pavlović. Source: Site web de l'Université d’Ottawa

Robert Leckey et Peer Zumbansen. Source: Site web de l'Université McGill

Des prix, des nominations, des livres… Voici ce qui anime vos universités !Les professeursetde la section de common law ont reçu le prix Charles-B.-Bourne pour leur article publié dans le volume 58 de l’annuaire canadien de droit international.L’article « Indigenous Rights and Trade Obligations: How Does CUSMA’s Indigenous General Exception Apply to Canada? » aborde différents enjeux liés au droit international, le droit du commerce et de l’investissement impliquant le droit des autochtones dans un contexte canadien.Créé en 2020, ce prix récompense les auteurs de l’annuaire canadien de droit international contribuant au droit international.Le professeurde la section de common law a publié un nouveau livre intitulé Understanding Administrative Law in the Common Law World. Dans ce nouvel ouvrage, il explique les caractéristiques essentielles du droit administratif contemporain. Il démontre également comment une approche pluraliste peut améliorer la compréhension du droit administratif.En plus d’être professeur agrégé à la Faculté de droit, M. Daly est chercheur régulier au Centre de recherche en droit, technologie et société et titulaire de la Chaire de recherche de l’Université en droit administratif et gouvernance.La professeurede la section de common law a contribué au nouveau rapport du Conseil des académies canadiennes.Plusieurs experts dont la professeure Pavlović ont collaboré ensemble pour rédiger un rapport intitulé « En attente de connexion ». Ils ont décortiqué les questions juridiques, éthiques, sociales et politiques associées au déploiement et à l'adoption de l’Internet à haut débit fiable dans les communautés rurales et éloignées.Le professeurde la section de common law a été nommé membre de la commission canadienne de l’expression démocratique du Forum des politiques publiques.Pendant trois ans, il aura pour mandat de contribuer aux recherches de la Commission par rapport aux effets des nouvelles technologies numériques sur la vie publique et la démocratie canadienne.Le département des sciences juridiques annonce l’annulation des consultations pour les intras de cet automne.Les normes sanitaires ne permettent pas la manipulation et l'échange d’objets comme crayons, feuilles etc. Il n’est pas possible non plus de désinfecter efficacement le local ni de garantir la sécurité des personnes supervisant les consultations.Avec l’assouplissement des mesures sanitaires à partir du 15 novembre, le département organisera peut-être une consultation pour les finaux.La Faculté de droit lance sa nouvelle plateforme sur le droit des affaires de McGill. « À l'aube du troisième siècle de McGill, notre Faculté de droit a mis sur pied un plan qui s'appuie sur notre programme intégré et nos connexions internationales, confortant ainsi un domaine essentiel à la pratique juridique et aux futurs progrès sociaux », a déclaré, le doyen de la faculté.Dirigé par le professeur, le site offre diverses informations sur le droit des affaires national, international et transnational. De plus, les étudiants peuvent accéder au contenu exclusif de conférences internationales et de guides pratiques.