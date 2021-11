Me Éric Stevenson

Me Bruno Boucher

Me Amélie Chouinard

Me Véronique Emond

Me Michel Maranda

Me Nancy Martel

Me Maude Pepin Hallé

Me Mélanie Raymond

Me Annie Bernard

Me Julie Favreau-Lavoie

Me Pierre Rivard

Me Joanie Lalonde-Piecharski

Ce sont 13 avocats et une notaire qui ont été nommés lors de la dernière séance du Conseil des ministres.Mea été nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère des Finances. Il est à ce poste depuis deux ans, des politiques relatives aux institutions financières et au droit corporatif.Auparavant, Me Éric Stevenson a été avocat associé en droit des affaires chez Lavery, de Billy durant une année.Il a mené la plus grande partie de sa carrière à l’Autorité des marchés financiers (AMF), où il était entré après trois années comme avocat principal en valeurs mobilières et droit commercial chez Desjardins Sécurité Financière.À l’AMF, Éric Stevenson a été successivement chef du service de la réglementation et des pratiques professionnelles et commerciales, directeur principal de l’indemnisation et des politiques d’encadrement de la distribution, puis surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution.Me Stevenson détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, ainsi qu'un baccalauréat ès arts en philosophie de l'Université Laval.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Il est directeur par intérim du Bureau d’aide juridique Centre-Sud du Centre communautaire juridique de Montréal.Après l'obtention de son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en 2008, Me Bruno Boucher a œuvré comme avocat en droit civil, familial, social et administratif au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud.Il a ensuite rejoint le Centre communautaire juridique de Montréal comme avocat en droit civil, familial, social et administratif; avant de prendre la direction par intérim du Bureau d'aide juridique Centre-Sud.Me Boucher est enseignant en droit administratif à l’École du Barreau.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est avocate associée en droit du travail chez Prévost Fortin D’Aoust depuis 2007.Me Chouinard a obtenu un baccalauréat en droit de l'université de Montréal.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est directrice des ressources humaines chez Lantic. Elle est également la syndique de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (Ordre des CRHA).Depuis son baccalauréat en droit de l'Université Laval, Me Véronique Emond a travaillé en cabinet, dans différentes entreprises et organismes, ainsi que dans le domaine bancaire. Elle a débuté sa carrière comme avocate chez Fontaine, Garneau & associés, puis avocate en droit du travail à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, avant de revenir en cabinet chez Byers Casgrain.Me Emond a ensuite œuvré comme conseillère en ressources humaines chez Sico. Elle a rejoint la Banque Nationale du Canada comme conseillère principale en relations de travail, directrice de la formation puis directrice principale au Service-conseil en ressources humaines.C’est ensuite chez Danone que Me Emond a exercé comme directrice des ressources humaines, services corporatifs et gestion de talents pour le Canada et les États-Unis.En 2014, elle se joint à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en tant que secrétaire générale et directrice de l’administration.Trois ans plus tard, elle devient directrice des ressources humaines chez Lantic. Parallèlement, elle exerce comme présidente et consultante pour RH Juriconseils, et devient syndique de l’Ordre des CRHA.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Il est conseiller principal en relations de travail à la Ville de Montréal.Me Maranda détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, et un DESS en gestion de HEC Montréal.Il a rejoint la Ville de Montréal au début de sa carrière comme procureur en droit pénal et criminel, avant de devenir conseiller principal en relations de travail, puis avocat en droit du travail.En 2017, il devient avocat associé chez Morissette Maranda, avant de revenir à la Ville de Montréal comme conseiller principal en relation de travail.Me Michel Maranda est membre associé de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est directrice intérimaire du Bureau des relations de travail à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est spécialisée en droit du travail et en droit de la santé et sécurité du travail.Me Martel a débuté comme avocate plaidante en droit du travail chez Rivest, Schmidt & associés, conseillers en relations de travail. Elle rejoint ensuite la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec comme conseillère syndicale et procureure.En 2019, elle rejoint UQAM, d'abord comme conseillère juridique, puis comme directrice adjointe du Bureau des relations de travail.Me Nancy Martel possède un baccalauréat en droit, profil international, de l'Université Laval.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est avocate au service juridique de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).Après avoir obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, elle est devenue avocate à l'aide juridique, section criminelle pénale, du Centre communautaire juridique de Montréal.Un an plus tard, elle rejoint la CSN comme avocate au service juridique de la centrale syndicale.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Elle est commissaire coordonnatrice par intérim de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill, une maîtrise en communication (profil international) de l’UQAM; et elle a suivi un microprogramme de deuxième cycle en prévention et en règlement des différends à l’Université de Sherbrooke.Son parcours professionnel a commencé au ministère de la Justice du Canada, d'abord comme recherchiste en droit, puis comme avocate.Elle rejoint ensuite le cabinet Nicholl Paskell-Mede comme avocate en responsabilité professionnelle et assurances. Sa carrière se poursuit à l'Association du barreau canadien, en tant que rédactrice principale au service des communications.C'est en 2007 qu’elle entre à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Elle arrive comme commissaire de la section de la protection des réfugiés, avant de se joindre à la section d'appel de l'immigration en 2016. En 2021, elle est nommée commissaire coordinatrice par intérim de la section et la protection des réfugiés.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Il est avocat et directeur des affaires juridiques par intérim au secteur normes du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).Me Christian Reid a commencé sa carrière comme avocat dans le secteur assurance-litige chez Marchand, Magnan, Melançon, Forget. Il entre ensuite à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) comme agent de recherche.Son parcours professionnel l'amène ensuite au ministère de la Justice comme assistant de recherche au service de recherche de la Cour du Québec. Il devient ensuite avocat plaidant pour le Commissaire à la déontologie policière.C'est en 2006 que Me Christian Reid rejoint la CNESST comme avocat plaidant au secteur normes du travail. Il est avocat et directeur des affaires juridiques par intérim au secteur normes du travail de la CNESST depuis 2021.Me Christian Reid détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Il est médiateur-conciliateur au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale..Auparavant, il a fait toute sa carrière au sein de la CSN. Il est entré comme conseiller syndical au service juridique de la centrale syndicale. Il a ensuite rejoint la Fédération des employées et employés des services publics de la CSN comme conseil syndical pour l'appui à l’arbitrage.C'est en 2021 qu'il devient médiateur-conciliateur au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.Me Benoit Roy-Déry détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.Meest nommée membre indépendante du conseil d’administration de la Société de développement et de mise en valeur du Parc Olympique. Elle est avocate associée chez Fasken Martineau DuMoulin, où elle est entrée en 2003. Me Bernard est spécialisée en droit de la construction, litige commercial et actions collectives.Elle possède un baccalauréat en droit de l'Université Laval.Menommée de nouveau membre indépendante du conseil d’administration de la Société de développement et de mise en valeur du Parc Olympique. Elle est avocate chez Brodeur Frenette.D'abord conseillère au développement de la Société de développement Angus, l’avocate est ensuite devenue chargée de projets en Développement et immobilisations de la Société d'habitation et de développement de Montréal.Elle rejoint ensuite Favreau Immobilier comme conseil à stratégique, avant de se joindre à Brodeur Frenette comme directrice de la division stratégie.Me Julie Favreau-Lavoie détient un baccalauréat ès arts en science politique de l’Université McGill et un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle a également un certificat de deuxième cycle en gestion stratégique de la Harvard Extension School de Cambridge. L’avocate est administratrice de sociétés certifiée.Meest nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec. Il est avocat chez Rivard Fournier Avocats. Il est spécialisé en droit de la construction et en droit des affaires.Sa carrière a commencé comme avocat chez Heenan Blaikie Aubut, avant qu’il rejoigne Beauvais Truchon & Associés. Il a cofondé le cabinet Rivard Fournier Avocats en 2005.Me Rivard est président du conseil d’administration de la Société d’habitation du Québec et administrateur de sociétés certifié.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, et un baccalauréat en science politique de l’Université Laval.Meest nommée membre de la Commission des services juridiques. Elle exerce comme notaire à son compte.Avec l’avocate Adèle Pilote-Babin, elle a lancé le projet Les Consoeurs, qui offre des programmes de formation continue pour aider les professionnels du droit à établir leur pratique.Me Joanie Lalonde-Piecharski détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l'université de Montréal.