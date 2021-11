Louis-Charles Bélanger. Source: Site web de Cain Lamarre

Médgine Gourdet. Source: Site web de RSS

Que font les petits et grands cabinets ? Cette semaine encore, Droit-inc offre quelques pistes de réflexion en vous révélant les actualités, petites et grandes, des cabinets.Tour d’horizon., associé chez Cain Lamarre, préserve son poste auprès de la Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il a vu son mandat à la vice-présidence au développement être renouvelé.« Je vous présente avec beaucoup de fierté notre rapport annuel. 3 M$ versés en subventions de recherches, bourses, etc., en plus d’un actif net de près de 20 M$. Que de chemin parcouru depuis plus de deux décennies ! », a-t-il écrit sur LinkedIn.Le cabinet Fasken estime s’être démarqué dans le cadre de la plus récente édition Legal 500 Canada.Les groupes de pratique du cabinet ont reçu des mentions dans 31 domaines. Six d’entre eux se sont classés en première position (tier 1). Les groupes de pratique qui ont reçu la plus haute distinction sont les groupes Droit autochtone, Assurances, Travail et emploi, Mines et financement minier, Télécommunications et Résolution de conflits.À noter que 35 avocats du cabinet ont été nommés chefs de file., avocate associée chez Morency, offrait récemment un webinaire sur la modernisation du régime de santé et de sécurité au travail. Me Dubois était pour l’occasion accompagné de ses collègueset, de RSS, a été sélectionnée parmi les finalistes de la catégorie Litige civil et commercial du Gala « Les leaders de demain » du Jeune Barreau de Montréal.Elle a été sélectionnée pour ses « réalisations professionnelles » ainsi que son « engagement social ».À noter que Me Gourdet participait récemment à une conférence de l’Association des Femmes en Droit de l’Université d’Ottawa, au côté de ses consœurs, MesetElles ont abordé plusieurs thèmes lors de leur intervention, dont le syndrome de l’imposteur, le sexisme et l'équité salariale.Sur une note plus légère, le cabinet Simard, Boivin Lemieux, a revêtu les couleurs du coton ouaté Uni&Brave, une marque de vêtement qui assure redonner un certain montant de ses ventes à des causes « qui lui tient à cœur ».Uni&Brave collabore notamment avec Leucan, la Fondation cancer du sein du Québec et la Fondation de la greffe de la moelle osseuse de l’est du Québec.Source : Lyne Bourdeau / LinkedIn