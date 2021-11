Nicole St-Louis. Sources: Sites web de BLG et de Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge et Borden Ladner Gervais ont conclu une nouvelle entente pour la gestion des services juridiques des centres commerciaux canadiens d'Ivanhoé Cambridge.« Ce partenariat vient renforcer le portefeuille de services juridiques non traditionnels de BLG Impulsion. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Ivanhoé Cambridge et JLL dans le cadre de cette offre de pointe qui nous verra soutenir l'exploitation de centres commerciaux au moyen de nos services intégrés et rationalisés de gestion des locations immobilières commerciales », a expliqué, associé directeur national et chef de la direction de BLG.À travers sa nouvelle plateforme intitulée BLG Impulsion, BLG offre des services et conseils juridiques au groupe immobilier pour encadrer la gestion de ses centres commerciaux au Canada.Une équipe spécialisée en location immobilière sera relocalisée et rejoindra les bureaux de BLG à Toronto et à Montréal.« (...) Nous sommes très heureux d'accueillir les employés d'Ivanhoé Cambridge au sein de notre groupe. Ils nous apporteront une riche expertise et des connaissances spécialisées et nous feront connaître les pratiques optimales qui ont cours du côté de la gestion d'immeubles. Nous avons en commun ce désir ardent d'être des chefs de file dans notre secteur », a déclaré, responsable nationale de BLG Impulsion.Rappelons qu’Ivanhoé Cambridge s’est allié avec Jones Lang LaSalle pour la transition de l'exploitation de ses biens immobiliers canadiens.Lancée depuis janvier 2021, la plateforme alternative BLG Impulsion ne correspond pas au mode traditionnel des cabinets juridiques. En effet, l’équipe se concentre sur l'utilisation des nouvelles technologies pour fournir des solutions et conseils juridiques plus rapides, efficaces et à faible coût.