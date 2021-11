Mariame Touré et Grace Nguebou. Source : LinkedIn

Des nominations, des bourses, des nouvelles publications… voici ce qui anime vos universités à l’approche de l’hiver.L’association des étudiants noirs en droit de l’Université de Montréal a dévoilé son nouveau conseil exécutif pour 2021-2022.a été nommée présidente de l’association.À ses côtés,occupe le poste de vice-présidente commandites etagit à titre de vice-présidente aux médias sociaux.a été nommée trésorière de l’association.s’occupera des événements organisés par l’association en tant que vice-présidente des événements.La vice-présidente et représentante des premières années estLe club de Droit et Affaires de l’Université Laval a dévoilé ses nouveaux membres du conseil exécutif pour 2021-2022.a été nommée présidente du club de Droit et Affaires.À ses côtés, il y aen tant que vice-présidente aux affaires externes etcomme vice-présidente aux communications et marketing.occupe le poste de vice-présidente aux finances etest le vice-président aux événements.Enfin,est le représentant des premières années de la Faculté de droit.Les étudiantes en droitetont reçu des bourses Honorable Albert-Leblanc, le 15 novembre dernier.« La bourse m’a permis d’avoir la motivation qu’il me fallait pour entamer mon parcours en droit. Je sens que je suis née pour être avocate et j’ai l’impression que je suis à ma place grâce à vous », a déclaré Gaëlle Picoutlagan Washish, membre de la communauté innue de Pessamit.«J’ai le désir profond d’aider les gens, principalement les Autochtones et les femmes, et de mettre fin aux injustices et à la souffrance humaine.», a mentionné Thessalie Laviolette-Brassard, originaire de la communauté mohawk de Kahnawake.« J’aspire à devenir juriste afin de défendre mon peuple et de permettre à mes semblables de prendre part aux décisions qui les concernent », a précisé Tania Rock-Picard, également originaire de Pessamit.Créées en 2019, ces bourses, élevées à 30 000 $ chacune, permettent d’encourager les étudiants issus des Premières Nations ou inuits du Québec à entamer des études en droit à la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM.Le donateurs’est dit fier d’appuyer financièrement les trois futures avocates.Le service de recherche de la Cour d’appel à Montréal et à Québec cherche à pourvoir des postes d’avocats-recherchistes. À Montréal, il y a quatre postes à combler pour janvier 2023 et six postes pour juin 2023. À Québec, il y a deux postes à combler pour janvier 2023 et deux postes pour juin 2023.Ces contrats sont d’une durée de deux ans dont 6 mois à titre de stagiaire et 18 mois à titre d’avocat.Vous avez jusqu’au 3 février pour vous inscrire. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ici.Dans le cadre d’un concours universitaire, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie offre un stage postdoctoral de 40 000$ pour l’année 2022-2023. Ce stage doit servir à mener un projet qui s’inscrit dans les axes et thématiques de recherche du centre.Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 28 janvier 2022 à 17h. Le résultat du concours sera dévoilé le 1er mars 2022. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ici La Faculté de science politique et de droit de l’UQAM offre un stage postdoctoral à temps plein d’une durée de 12 mois, à partir d’avril 2022.Les projets de recherche en science politique et en droit, et les projets interdisciplinaires sont les bienvenus.Avant de déposer sa candidature, la personne candidate doit identifier un membre du corps professoral œuvrant dans son champ de recherche et disponible pour encadrer son stage.Les candidats peuvent déposer leurs candidatures jusqu’au 10 janvier 2022.Pour connaître les critères d’admissibilité et d’évaluation, vous pouvez lire tous les détails ici La section de droit civil a récemment lancé la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice, sous la direction de la professeureCette nouvelle Chaire a pour but de développer et promouvoir la recherche par et pour les personnes ayant fait l’expérience d’un traitement judiciaire en santé mentale.Plus d’informations sur les projets en cours sont disponibles sur le nouveau site web. En collaboration avec la Section de droit civil, la Faculté de droit - section de Common Law organise la quatrième école d’automne sur la méthodologie de la recherche en droit.Cet événement se déroulera du 22 au 26 novembre 2021 en mode virtuel.Le thème de cette année porte sur la création d’environnements de recherche équitables, diversifiés et inclusifs.Vous pouvez vous inscrire ici La professeureet la doctorantesont les lauréates du prix d’essai juridique du Conseil canadien de droit international pour leur article, intitulé « Relations of Ruling: A Feminist Critique of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and Violence against Women in the Context of Resource Extraction ».L’article porte sur les répercussions sexospécifiques des activités des industries extractives. Les auteures analysent sous un regard féministe les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies.Les deux chercheuses avaient déjà reçu le prix Greenberg pour la recherche féministe de la Section de common law pour ce même article.La Section de droit civil a annoncé la création de 25 nouvelles bourses d’admissions offertes aux étudiants de l’Outaouais.Elles seront automatiquement remises aux 25 premiers étudiants du Cégep de l’Outaouais, du Collège Héritage ou du Collège Nouvelles Frontières qui sont admis et inscrits pour la session de septembre 2022.Les personnes intéressées dans l’un des trois cégeps peuvent soumettre leur demande d’admission ici