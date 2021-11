Me Meghan Stewart. Source: Site web de Stikeman

Connaissez-vous l’un des points communs entreet? Ils partagent tous les trois un passé chez Norton Rose Fulbright.Et tous les trois l’ont quitté l’été dernier pour se joindre à Stikeman Elliott à titre d’associés.Mais, attention : ils exercent tous les trois dans des succursales différentes. Me Stewart se joint au bureau de Montréal, tandis que les deux autres intègrent respectivement les équipes de Calgary et de Toronto.« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir ces avocats remarquables chez Stikeman Elliott, d'affirmer, président du conseil du cabinet. Malgré notre croissance, les besoins de nos clients demeurent une priorité absolue, et l'ajout au cabinet d'avocats très respectés et expérimentés comme Allison, Kevin et Meghan vient renforcer notre engagement à offrir des solutions de la plus haute qualité et des plus créatives pour faire avancer les objectifs de nos clients. »Meghan Stewart n’exerce pas en litige et règlement de différends ou droit de la concurrence et investissements étrangers. Mais bien en droit des affaires. Et c’est à ce titre qu’elle se joint à Stikeman Elliott.« Je suis ravie de me joindre au groupe Droit des affaires de Stikeman Elliott. Ils ont une grande expérience dans les opérations de fusion et acquisition marquantes dans tout le pays et à l'échelle internationale. J'ai vraiment très hâte d'apporter mon expérience et de travailler avec l'équipe pour aider les clients du cabinet à continuer d'atteindre leurs objectifs commerciaux. »Chez Norton Rose Fulbright, où elle a passé plus de 14 ans, Me Stewart a travaillé avec des clients issus de différentes industries, notamment les transports, les soins de santé, le pétrole et le gaz, les finances, les assurances, la fabrication, la technologie et le divertissement.La pratique de Me Stewart est axée sur les opérations nationales, internationales et transfrontalières de fusion, d’acquisition, de dessaisissement et autres opérations commerciales.Me Stewart a été admise au Barreau en 2011. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université McGill en 2007, avant de compléter une maîtrise en droit à la London School of Economics and Political Science en 2011.Elle détient aussi un baccalauréat en sciences commerciales de la même université depuis 2003.De leur côté, Allison Kuntz se joint au groupe Litige et règlement de différends du bureau de Calgary, tandis que Kevin Ackhurst devient membre du groupe Concurrence et investissements étrangers.Me Kuntz possède plusieurs années d’expérience en actions collectives dans l'Ouest canadien, ayant notamment dirigé un certain nombre de dossiers touchant la responsabilité du fait des produits et une action collective en matière de fixation des prix.Me Ackhurst offre de son côté des conseils à des entreprises afin de les aider à naviguer dans les processus réglementaires canadiens des fusions et acquisitions et d'autres opérations.Me Kuntz s’est dit « très enthousiaste » de se joindre à Stikeman, tandis que Me Ackhurst insiste sur le contexte de son arrivée.« C'est une période vraiment passionnante pour le droit de la concurrence, tant au Canada qu'à l'échelle internationale, a affirmé Kevin Ackhurst. Stikeman Elliott continuera à être à l'avant-plan des nouveautés en matière de droit de la concurrence et des examens des investissements étrangers au Canada. J'ai très hâte de contribuer à ce groupe de concurrence de premier ordre et de faire équipe avec mes nouveaux collègues afin d'aider nos clients à réussir. »Allison Kuntz a été admise au Barreau de l’Ontario en 2004 et au Barreau de l’Alberta en 2010. Kevin Ackhurst a été admis au Barreau de l’Ontario en 1999.