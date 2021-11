Sylvie Séguin, Lysane Cree et Maria Giustina Corsi. Sources: Sites web du CJAQ et de la Chambre de la sécurité financière et archives

Cette fois-ci, ils forment une quintette. Le Conseil des ministres nommait mercredi dernier cinq juristes au sein de la fonction publique québécoise. La plupart se joignent au Comité de déontologie policière.C’est le cas de, qui en occupera la présidence à partir du 10 janvier., déjà membre de ce Comité, accèdera pour sa part à la vice-présidence.est elle aussi nommée membre du Comité de déontologie policière à partir du 10 janvier prochain, tandis qu’y siègera dès le 29 novembre prochain.La cinquième nomination est d’un tout autre ordre puisqu’elle concerne, qui est de nouveau nommée membre du conseil d’administration de Télé-université.M. Adam est administrateur d’État au ministère du Conseil exécutif depuis 2020. Il est à l’emploi du ministère du Conseil exécutif depuis 1998, année où il a quitté le secteur privé pour joindre la fonction publique.Il a été à l’emploi du cabinet Hudon, Gendron, Harris & Thomas de 1994 à 1998. Me Adam a occupé plusieurs fonctions, dont le poste de secrétaire général associé chargé du Secrétariat du Conseil exécutif.Le Barreau 1994 a complété sa formation en droit à l’Université McGill en 1992. Il a obtenu la même année un diplôme d’études approfondies en gouvernements comparés de l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne.Sylvie Séguin siège au Comité de déontologie policière depuis 2019. Elle a travaillé comme avocate à l’Office municipal d’habitation de Montréal de 2011 à 2012 avant d’avoir été régisseuse à la Régie du bâtiment du Québec de 2012 à 2019.Me Séguin a travaillé pour quelques cabinets, dont Alepin Gauthier. Me Séguin a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 1991.Lysane Cree siège à temps partiel au Comité de déontologie policière depuis 2015. Elle occupe depuis 2019 le poste de présidente suppléante à la Chambre de la sécurité financière.Me Cree a travaillé entre 2003 et 2019 comme avocate chez Hutchins Légal inc. Elle a complété sa formation en droit à l’Université McGill en 2000. Elle détient un baccalauréat ès arts en science politique et en études nordiques de la même université.Elle est membre du Barreau de Québec, en plus d’être membre du Barreau du Barreau de l’Ontario et du New York State Bar.Edith Crevier est avocate en litige à la Régie du bâtiment du Québec depuis 2017. Elle a auparavant travaillé comme réviseure et avocate en litige à la Société de l’assurance automobile (SAAQ).Me Crevier a été admise au Barreau en 2008 après avoir complété sa formation en droit à l’Université de Montréal.Maria Giustina Corsi a de nouveau été nommée membre du conseil d’administration de Télé-université.Elle a été avocate partenaire à la Clinique juridique Juripop entre 2020 et 2021. Elle a cependant occupé la majeure partie de sa carrière comme procureure pour le DPCP entre 1990 et 2019.Admise au Barreau en 1990, elle a complété sa formation en droit à l’UQÀM en 1988. Me Corsi a un parcours académique varié, qui lui a notamment permis d’obtenir un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire de l’Université Concordia en 1983.Elle détient un certificat en droit des affaires de l’Université Concordia et un certificat en droit public et administratif de l’Université de Montréal.