Me Jean-Claude Sarrazin s’est éteint... Source: Coopérative funéraire de l’Outaouais

L’avocat criminaliste Meest décédé à l’âge de 82 ans.Né à L’Ascension, dans les Laurentides, il avait été bâtonnier du Barreau de Hull à deux reprises.Me Jean-Claude Sarrazin a vécu une carrière de 52 ans comme avocat. Il a pratiqué au ministère de la Justice, en pratique privée chez Beaudry, Beaudry, Sarrazin et Letellier, puis chez Beaudry, Bertrand. Il a terminé sa carrière de juriste associé à Me, chez Sarrazin et Charlebois.En 1978, Me Jean-Claude Sarrazin a été nommé à la présidence de l'Association des avocats de province, qui réunissait alors 200 avocats travaillant en région. Il a été président de l’Association des avocats et avocates de la Défense de Hull. Il était aussi membre du conseil d’administration du Centre communautaire juridique de l’OutaouaisEn 1997, Me Jean-Claude Sarrazin s’était élevé contre l’interdiction de fumer à l’intérieur du palais de justice de Hull. «Les fumeurs sont devenus une race de dinosaures, mais pourtant ils font vivre bien des gens et des institutions. Ils ont payé à eux seuls le stade olympique», avait-il affirmé à l’époque dans le quotidien Le Droit. L’avocat avait contribué à une pétition qui avait recueilli une centaine de soutiens parmi les avocats.En 2007, le Barreau du Québec lui a décerné le titre d’avocat émérite.Reconnu par ses pairs du milieu juridique, Me Jean-Claude Sarrazin était aussi un sportif redoutable. Il était un passionné de hockey, un sport qu’il pratiquait depuis que son père avait aménagé une patinoire extérieure à côté de la maison familiale à l’Ascension. Il a poursuivi le hockey à son entrée au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal, fréquentant assidûment le Forum pour jouer dans la ligue inter-régionale. À l’âge de 22 ans, il achève sa dernière année de hockey junior avec le titre de joueur le plus puni de la ligue, relate-t-il dans un article du Droit en 1993. À Hull, il était devenu un fervent partisan des Olympiques.Parallèlement au hockey, Jean-Claude Sarrazin pratiquait l’athlétisme, le saut à la perche, et le base-ball comme lanceur droitier… également en ligue inter-régionale pour Brébeuf. Il continue de pratiquer pour l’équipe de L’Ascension jusqu’à se mettre au tennis à l’âge de 43 ans.Sur la page de condoléances, l’avocat et le sportif sont salués. « Le Barreau de Hull et de l'Outaouais ainsi que l'AAAP n'auraient jamais été ce qu'ils sont sans sa constante implication. Il était aimé et respecté de tous...collègues, magistrats, clients », dit. « Le groupe de hockey perd son pilier défensif; de bons souvenirs vont demeurer », salueMe Jean-Claude Sarrazin laisse dans le deuil sa conjointe Rachel Boulay, son fils Philipe Sarrazin, lui-même avocat, et ses trois petits-enfants.