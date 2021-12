L’équipe de McCarthy Tétrault était composée de Annie Gagnon-Larocque, James Papadimitriou, Audrey Mannoury, Philippe Côté et Matthew Pekofsky.

Groupe MACH et Groupe Petra ont fait l’acquisition d’une nouvelle tour à bureau au centre-ville de Montréal. Il s’agit de la Tour KPMG, du nom de l’un de ses principaux locataires, situé au 600, boulevard De Maisonneuve Ouest.« L'acquisition du 600 De Maisonneuve Ouest - Tour KPMG réaffirme notre grande confiance dans le marché des immeubles de bureaux d'importance au cœur du centre-ville de Montréal, affirment Patrice Bourbonnais, président et chef de l'exploitation de Groupe Petra et Vincent Chiara, président de MACH.Cette adresse, en plus d'accueillir KPMG parmi ses locataires, abrite plusieurs bureaux d'affaires et sièges sociaux.Dans le cadre de cette transaction, les acheteurs ont été représentés à l’interne paret, de Groupe Petra, etet, de MACH.Groupe Petra et MACH étaient aussi représentés par une équipe de McCarthy Tétrault composée deetLe vendeur, le fonds canadien Prime lié à Bentall GreenOak, était représenté par une équipe d’avocats de Blakes composé de, de, deet deÀ noter que Groupe Petra appartient à la famille Giuseppe Borsellino et à la famille Saputo. Groupe MACH est de son côté présidé par Vincent Chiara, selon des informations rapportées par La Presse.Dans leur communiqué, Groupe Petra et MACH décrivent cette transaction comme une « grande fierté ».Au centre-ville, Groupe Petra contrôle les tours 1000 De La Gauchetière, les 1100 et 1155, boulevard René-Lévesque Ouest et le 800, rue du Square-Victoria, rapporte La Presse.Pétra et MACH détiennent aussi la moitié de l’Édifice Sun Life, toujours selon le quotidien.Le 600 De Maisonneuve Ouest a été conçu par le cabinet d'architectes Menkès Shooner Dagenais Létourneux et a été érigé en 1987. Certifié Boma Best Or, la tour se démarque par son architecture postmoderne unique, sa structure en béton armé, en aluminium et en verre et son système de murs rideaux qui offre aux occupants un point de vue exceptionnel et un maximum de lumière.