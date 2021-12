Tea Hoffmann. Source: Site web de Law Strategy Cor. et Shutterstock

Comment retenir ses clients et comment en attirer d’autres ?Voici quelques conseils pour devenir le cabinet préféré de vos clients, selonqui s’exprime pour Attorney at work. Les clients choisissent un avocat ou un cabinet particulier par les recommandations de collègues, d'amis et de proches. Mais d’autres facteurs entrent en jeu.Plus il y a de témoignages ou de critiques positives, plus vous allez attirer de nouveaux clients. Selon une récente étude, 70 % des consommateurs lisent les critiques avant d'effectuer un achat. Cela peut s’appliquer également pour les cabinets d’avocats.Les commentaires écrits sur le site du cabinet ou d’autres plateformes de recherche peuvent influencer les nouveaux et clients actuels.Un événement, un colloque… vous pouvez réseauter à différents événements et trouver de nouveaux clients intéressés par vos services.Si vos collègues de travail vous recommandent à leurs clients, vous serez doublement gagnant et pourrez agrandir votre réseau.À l'ère numérique et post-pandémique, vous devez être visible sur les différentes plateformes en ligne. Vous pouvez ajouter des références ou liens du cabinet sur vos publications en ligne. Ainsi, le cabinet sera plus visible et vos avocats seront plus sollicités.En utilisant les réseaux sociaux, vous pourrez promouvoir et informer vos clients en tout temps. Vous pouvez être créatif en publiant des vidéos humoristiques ou informatives.Un autre endroit de prédilection? Droit-inc ! qui attire près de 400 000 visites par mois. C’est énorme!Les clients doivent constamment être informés de l'existence du cabinet et de vos avocats. Qu'il s'agisse d'un article sur Droit-inc , d'une publication sur LinkedIn ou d'une publicité sur le web, vous devez vous faire connaître.Il est nécessaire que vous demandiez des « feedbacks » avec vos clients. N'hésitez pas à leur faire remplir un questionnaire pour évaluer le service client et pour voir s’il y a des choses à améliorer. Vous pourrez vous ajuster en fonction des commentaires.Pour continuer à croître, la conseillère recommande de construire une relation de confiance avec vos clients, d’établir leurs attentes avant chaque mandat, de maintenir la réputation et l’image positive de votre cabinet.