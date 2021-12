Me Shayna Goldman. Source: Site web de Davies Ward Phillips & Vineberg

Chez Davies Ward Phillips & Vineberg, on ne fait pas les choses à moitié: le cabinet compte cinq associés de plus avec la nomination de ces avocats…Mereprésente des clients qui réalisent des opérations de fusions et acquisitions privées dans un contexte canadien et transfrontalier, des opérations de capital-investissement, des opérations immobilières et des financements connexes, et d’autres opérations liées au droit des sociétés et au droit commercial.Barreau 2015, elle a fait un stage comme auxiliaire judiciaire auprès du juge, de la Cour supérieure du Québec, division de Montréal.Me Shayna Goldman détient un baccalauréat en droit et un juris doctor en common law de l’Université de Montréal. Elle a également un baccalauréat ès arts - science politique, de l’Université McGill.Meconcentre sa pratique en planification fiscale de restructurations d’entreprise, de fusions et acquisitions, d’opérations immobilières et de financements d’entreprise ainsi qu’à la planification successorale.Celle qui a été professeure de tennis durant ses études a été détachée par Davies Ward Phillips & Vineberg comme conseillère juridique auprès d’Air Canada durant l’été 2014.L’avocate détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill, avec mention au tableau d’honneur, et un baccalauréat en commerce, finance et affaires internationales de la même université.Mepratique en résolution de différends, en se concentrant sur la défense des actions collectives et les litiges liés aux valeurs mobilières.Avant de rejoindre Davies Ward Phillips & Vineberg, le nouvel associé était avocat en litige au bureau de Toronto du cabinet Bennett Jones.Me Faiz Lalani est membre du barreau de New York, du barreau de l’Ontario et du barreau du Québec. Il détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill et un baccalauréat en économie et histoire de l’université montréalaise. Il a un master en droit économique de l’Institut d’études politiques de Paris.Meassiste des clients en droit des sociétés et pour des fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.L’avocat a travaillé dans plusieurs cabinets en Espagne et en France avant de rejoindre Davies Ward Phillips & Vineberg en 2018. Il a notamment exercé chez Bredin Prat à Paris.Me Antoine Le Bihan détient un master de sciences - stratégie juridique et fiscale internationale de HEC Paris. Il est titulaire d’un master en droit des affaires de l’Université Panthéon Sorbonne de Paris. Il a également un certificat d’aptitude à la profession d’avocat de l’École de formation du barreau de Paris.Meexerce dans le cadre de fusions et acquisitions privées, d’opérations de capital-investissement et de restructurations.La nouvelle associée est chez Davies Ward Phillips & Vineberg depuis ses débuts d’avocate.Me Vanessa Pendenza détient un baccalauréat en finances de l'Université Concordia, et un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.