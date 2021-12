Me Xavier Cormier-Lassonde et Me Veronica Vallelonga. Source : Devichy Avocats

Devichy Avocats a annoncé l’ouverture de nouveaux bureaux à Trois-Rivières, à Vaudreuil-Dorion et un prochain à Rimouski.Lancé en 2018, le cabinet continue d’ouvrir des bureaux à travers la province. En mars dernier , il comptait 25 avocats et sept bureaux. Aujourd’hui, il compte 28 avocats qui travaillent à travers onze bureaux au Québec.« Pour l'instant, il y aura un avocat dans chaque nouveau bureau. C’est vraiment important de prioriser les besoins de nos clients. Les clients n’auront pas à voyager pendant plus d’une heure pour aller voir leur avocat. L’avocat n’aura pas besoin de conduire deux heures pour venir au bureau et pourra se déplacer directement au bureau dans sa ville », explique Me, la cogestionnaire du cabinet.Quelles sont les forces de ce cabinet ? Une équipe familiale, la conciliation travail-famille et la satisfaction des clients. C’est ce qu'ont développé Me Vallelonga et Me, qui ont débuté l’expansion du cabinet en 2019.« On est un cabinet d'avocat moderne qui n’est pas traditionnel. Nos avocats font du télétravail. Par exemple, notre prochain stagiaire va travailler à partir du Mexique. (...) On donne la chance à nos avocats d’avoir une conciliation travail-famille. On permet aux avocats de vraiment travailler de n'importe où dans le monde », souligne Me Vallelonga.Malgré les départs de cinq avocates en congé de maternité, l’équipe sera complétée avec l’arrivée d’au moins six avocats, stagiaires et étudiants en droit dans les prochaines semaines.« On a beaucoup de stagiaires, des étudiants en droit et des avocats juniors qui veulent travailler avec nous. On va leur donner l’opportunité de joindre l’équipe et de grandir au sein du cabinet », explique-t-elle.Cette année a été d’autant plus marquante pour le cabinet avec l’embauche de nouveaux avocats et responsables administratifs dans ses rangs.« Je suis vraiment reconnaissante qu’on ait trouvé une équipe en feu. Les avocats aiment partager leurs opinions avec nous. On leur donne beaucoup à l'interne et on reçoit beaucoup d'amour en retour (...) On ne serait pas arrivé jusqu’ici sans cette équipe derrière nous. On est stable et content. On est une dream team », explique Me Vallelonga.En plus d’offrir une flexibilité au niveau des horaires de travail, il n’y a aucune hiérarchie au sein de l’équipe. Les gestionnaires n’ont pas plus d’avantages que les avocats et adjointes. C’est la plus grande fierté de Me Vallelonga.« On est vraiment plus qu'un cabinet d'avocats. On est une grande famille. On se voit plusieurs fois par semaine, on planifie des activités, on fait des appels zooms et des « lunch and learn ». On développe le sentiment d'appartenance à une équipe, à une grande famille », dit-elle.À l’écoute des besoins des clients et de ses employés, ce cabinet semble réussir à tous les niveaux. En atteignant de nouveaux objectifs, le cabinet continue à croître tout en se rapprochant de ses clients.« En début 2022, on a l’intention d’ouvrir un bureau à Saint-Jérôme. L'objectif principal de cette nouvelle année sera de s’implanter hors du Québec, mais les plans ne sont pas encore finalisés. On a énormément de beaux projets pour le cabinet », nous confie Me Vallelonga.La prochaine année ne leur sera pas de tout repos !