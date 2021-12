Le Corre Avocats

Me Marie-Claude Sarrazin et Shana Chaffai-Parent. Source : Site web de Sarrazin Plourde et LinkedIn

Stikeman Elliott

Avant le congé des Fêtes, Droit-inc vous livre un dernier tour d’horizon de cabinets, histoire de mettre en valeur leurs actualités, petites et grandes.Le cabinet Le Corre Avocats collabore pour une deuxième année consécutive avec l’Opération Père Noël, un organisme qui a pour objectif de permettre à des enfants issus de milieux défavorisés, ou qui n’ont pas de famille, d’obtenir un cadeau le matin du 25 décembre.Cette année, ce sont 122 cadeaux qui seront remis à autant d’enfants et leur famille.À défaut de party en « présentiel », le cabinet Lavery s’est gâté avec un party en mode virtuel. C’est ce que révèle la publication de l’une de ses avocates,, datée de la semaine dernière.Elle a d’ailleurs coanimé l’événement avec son complice, MeSource : Florence Forest / LinkedIn.L’associée-directrice de Norton Rose Fulbright, Me, estime que nous devons « redonner ».Son cabinet contribue à la mission de Moisson Québec en collaboration avec le Barreau du Québec pour la confection de paniers de Noël.Source : Olga Farman / LinkedIn.Mea coécrit un article avec l’avocate et doctorante en droit,Leur article est paru dans la Revue du Barreau canadien, et porte sur l'usage de l'expertise en matière disciplinaire et sur les tendances récentes dans le domaine.« Un merci particulier à l'équipe de la Revue pour leur professionnalisme et leur efficacité dans ce projet. Un clin d'œil également au projet ADAJ, sans lequel cette collaboration n'aurait pu voir le jour ! », a conclu Me Chaffai-Parent sur LinkedIn.L’équipe de Stein Monast verse un peu plus de 25 000 $ à l’organisme Centraide Québec et Chaudière-Appalaches dans le cadre de la campagne de Centraide 2021.C’est ce que révèle une récente annonce du cabinet.Rappelons que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches soutient plus de 200 organismes et projets communautaires à la grandeur de la province.Source : Stein Monast / LinkedIn.Le cabinet Stikeman Elliott élargit ses partenariats communautaires afin d’aider les étudiants noirs et autochtones qui désirent mener des études en droit.« La diversité, l'équité et l'inclusion font partie intégrante de Stikeman Elliott », de déclarer, associée au sein du groupe Droit des affaires et coprésidente du Comité national sur la diversité, l'équité et l'inclusion.« Ces partenariats sont le résultat direct de nos efforts visant à mettre en place des initiatives qui permettent aux personnes appartenant à des groupes historiquement sous-représentés de poursuivre des études en droit. »Plus tôt cet automne, Stikeman Elliott a participé à l'élaboration de l'initiative Avenue: Black Undergraduate Internship Program en collaboration avec Legal Leaders for Diversity and Inclusion (LLD) et le Law Firm Diversity and Inclusion Network (LFDIN).Le programme est conçu pour offrir aux étudiants noirs de premier cycle une expérience réelle du domaine juridique et l'occasion de bâtir leur CV et de faire croître leur réseau professionnel.Rappelons que le cabinet a aussi mis sur pied deux bourses d’études pour appuyer les étudiants noirs et autochtones du Québec.