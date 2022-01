Andréa Daigle, My Anh Hamel, Ana Lucia Lobos, Élykia Makwanda et Connor Munro. Source: LinkedIn

Blakes recrute cinq avocats faits maison ; le cabinet confirme l’embauche de ses cinq plus récents stagiaires, à son bureau de Montréal. Quatre sont des femmes :et« Fiers d’embaucher l’ensemble de nos 5 stagiaires, qui ont fait preuve d’une résilience et d’un dévouement sans faille ! », mentionne le cabinet sur LinkedIn Elle s’est d’abord jointe au cabinet en 2019 à titre d’étudiante. Elle a commencé son stage en droit en 2021.Sa pratique se concentra en droit commercial et des sociétés.Pendant ses études, elle a travaillé au sein de l’organisme communautaire Projet Genèse à titre de conseillère juridique. De 2016 à 2018, elle a acquis de l’expérience comme commis chez Norton Rose Fulbright.Depuis 2017, elle représente bénévolement des athlètes canadiens devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada.Diplômée en études internationales de l’Université Laval, elle a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2020.Élykia Makwanda termine actuellement son stage du Barreau, qu’elle a entamé chez Blakes en août 2021.Sa pratique portera elle aussi sur le droit commercial et des sociétés.Pendant ses études, elle a notamment participé à un programme d’été axé sur le droit international et le droit chinois à l’Université des sciences politiques et du droit en Chine.Elle s’est déjà impliquée au sein de la Clinique de médiation de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. De 2017 à 2018, elle a occupé le poste d’assistante de recherche en droit à l’Université de Montréal et a effectué un stage auprès du centre Concertation-Femme.Diplômée en droit à l’Université de Montréal, elle a obtenu une maîtrise en gestion et stratégie à HEC Montréal en 2021.Il a été embauché au cabinet en 2018 en tant qu’étudiant puis est en train de finaliser son stage.Sa pratique s’orientera autour du droit commercial et des sociétés.Connor Munro a acquis de l’expérience en faisant des stages chez Nova Steel Inc., en 2017, à la Banque Nationale du Canada, en 2019, et à Boralex Inc. et à Ivanhoé Cambridge, en 2020.Pendant ses études, il a participé à un programme d’échange axé sur le droit international à l’Università degli Studi di Milano, en Italie, en 2018.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il a complété avec distinction une maîtrise en droit et en finances à l’Université d’Oxford en 2021.Dans le cadre de sa maîtrise, il a étudié la finance quantitative et qualitative. Il se spécialise en droit de la finance et en droit commercial. Il a reçu le prix Allen & Overy dans le domaine du droit du financement des entreprises.Elle s’est jointe au cabinet comme étudiante d’été en 2018 et termine actuellement son stage Barreau.Sa pratique portera sur les litiges et règlements des différends.Andréa Daigle a commencé sa carrière chez Me Michèle Fournier comme assistante juridique. Puis, elle a travaillé comme étudiante en droit chez Desjardins pendant quelques mois.Pendant ses études, elle a participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault.Diplômée en droit civil et common law de l’Université McGill, elle a fait une session d’études à l’étranger à l’Université de Copenhague en 2019.Ana Lucia Lobos poursuivra sa carrière d’avocate auprès de l’équipe des services financiers.Depuis 2019, elle a acquis de l’expérience en travaillant au cabinet à titre d'étudiante et de stagiaire en droit.« En ce qui me concerne, pour de nombreuses raisons, il était clair que je devais faire mon stage chez Blakes. (...) Quand on travaille au sein d’une équipe soudée et stimulante formée d’étudiants et d’avocats, on a hâte d’aller travailler tous les matins. Je ne pourrais pas m’imaginer ailleurs », a-t-elle affirmé en 2019 sur le site du cabinet.Diplômée en anthropologie de l’Université de Calgary, elle a suivi un programme conjoint de droit civil et de common law à l’Université McGill, entre 2016 et 2019.