Me Colin A.Gravenor s'est éteint... Source: Services commémoratifs Mont-Royal

Meétait un avocat d’affaires qui aimait l’histoire, la musique classique et l’équitation. Il est décédé à l’âge de 80 ans.Étudiant au Lower Canada College, où il aimait pratiquer la gymnastique, Colin A.Gravenor mène ses études de droit à Montréal et en France. Il obtient un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill et une maîtrise en droit de la faculté internationale de droit comparé de Strasbourg, en France.Membre du barreau du Québec, Me Gravenor était également membre du barreau en France.Me Colin A. Gravenor était associé chez Gravenor Beck, Avocats, où il a œuvré durant quarante ans avec son ami et partenaire MeMe Colin A.Gravenor a enseigné durant plus de vingt ans comme professeur auxiliaire de droit international des affaires à l’Université McGill. Il a aussi été conférencier invité dans d’autres universités au Canada, en Europe et dans les Caraïbes.Me Gravenor était passionné par l’Histoire, notamment la Guerre de Conquête, qui avait opposé les Français et les Britanniques de 1754 à 1760. Il possédait une des plus grandes collections privées au Canada de cartes anciennes de la Nouvelle-France. Il avait fait don de cette collection au Musée McCord de Montréal.L’avocat et son amiavaient cofondé le Pavillon des Arts de Ste-Adèle, dans une ancienne église transformée en salle de concert et galerie d'art. Il avait aussi fondé le Club équestre Riverdale à Sainte-Adèle, dont il avait également assuré la présidence.Me Gravenor a été membre de la Société St Andrew’s de Montréal, du Royal St Lawrence Yacht Club, de l’Association des athlètes amateurs de Montréal, de l'Engineer's Club, du Conseil canadien de droit international, du Law Society of Northwest Territories, de l'Asia Pacific Lawyers Association et de l’Association internationale du barreau.Son père,, un relationniste d’origine britannique, avait mené l’opération d’acquisition de l’Île des Soeurs auprès de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, en 1956.Sur le livre d’or de son avis de décès, les hommages saluent l’avocat, décrit comme « un homme généreux, gai, taquin, cultivé, amoureux de la musique et surtout de l’opéra », écritMe Colin A.Gravenor laisse dans le deuil sa conjointe,, ainsi que ses enfantset, lui-même avocat.