Nicholas Tsouflidis est président de la chaîne de restaurants Cora. Source: Radio-Canada

Au sixième jour des délibérations, le jury se trouve dans une impasse au procès de, à Laval.Dans une note envoyée au juge, les jurés affirment qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un verdict unanime.Après une pause, le juge les incitera à poursuivre leurs discussions en vue de rendre un verdict.S'ils ne parviennent toujours pas à une entente, le procès pourrait avorter, mais cette option n'est pas envisagée pour le moment.Paul Zaidan, 52 ans, est accusé d’avoir participé à l’enlèvement et à la séquestration de, fils de la fondatrice des restaurants Chez Cora, et d’avoir tenté d’extorquer à sa mère,, la somme de 11 millions de dollars.Le président des restaurants Chez Cora affirme qu'il a été enlevé devant son domicile à la pointe d’un fusil le 8 mars 2017, avant d’être ligoté et placé dans le coffre d’une voiture.La défense de Paul Zaidan, un ex-franchisé des restaurants Chez Cora, a plaidé pour sa part que Nicholas Tsouflidis aurait inventé cette histoire de toutes pièces.Son frère estime aussi que Nicholas a simulé son enlèvement pour lui faire porter le blâme et le discréditer auprès de la famille.La peine maximale pour enlèvement ou extorsion est l’emprisonnement à perpétuité. La séquestration est passible de 10 ans de pénitencier.