Nicholas Tsouflidis est président de la chaîne de restaurants Cora. Source: Radio-Canada

Au procès de, le juge a prononcé l’avortement du procès, le jury n’ayant pas réussi à s’entendre sur un verdict unanime.Le juge a décidé de la fin du procès après que le jury soit arrivé à une impasse deux fois en 24 heures.Le jury avait commencé ses délibérations samedi après-midi.Paul Zaidan, 52 ans, est accusé d’avoir participé à l’enlèvement et à la séquestration de, fils de la fondatrice des restaurants Chez Cora, et d’avoir tenté d’extorquer à sa mère,, la somme de 11 millions de dollars.Le président des restaurants Chez Cora affirme qu'il a été enlevé devant son domicile à la pointe d’un fusil le 8 mars 2017, avant d’être ligoté et placé dans le coffre d’une voiture.La défense de Paul Zaidan, un ex-franchisé des restaurants Chez Cora, a plaidé pour sa part que Nicholas Tsouflidis aurait inventé cette histoire de toutes pièces.Rappelons que les procureures aux poursuites criminelles et pénales dans ce dossier étaientet. L’accusé était représenté paret. Le procès était présidé par le juge de la Cour supérieurePlus de détails à venir…