Hélène Bussières. Source: Site web de Davies

Après plus de 30 ans chez Stikeman Elliott,rejoint le groupe emploi, travail et rémunération chez Davies Ward Phillips & Vineberg.Sa pratique se concentre principalement en droit du travail et de l'emploi.Me Bussières accompagne des entreprises canadiennes sur des questions liées aux ressources humaines et de gouvernance. Elle rédige des contrats de travail et des politiques d'entreprise pour les dirigeants, en plus de négocier des conventions collectives.En plus de les représenter devant les tribunaux civils et administratifs, elle les conseille également sur divers enjeux concernant les employés dans le cadre de leurs opérations commerciales et de fusions et acquisitions.Avant de se joindre au cabinet, elle a gravi les échelons dans le même domaine chez Stikeman Elliott, de 1991 à 2022.Membre du Barreau du Québec depuis 1993, elle est également membre du College of Labor and Employment Lawyers de l’American Bar Association. Elle s’implique également au sein de l’Association du Barreau canadien.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle enseigne le droit du travail et de l’emploi à l’École du Barreau du Québec. Elle est aussi professeure invitée à l’Université McGill, dans le cadre du programme de maîtrise en administration d’affaires de la Faculté de gestion Desautels.