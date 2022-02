Le palais de justice de Montréal annonce encore de nouveaux cas... Photos: Facebook et Shutterstock

Trois personnes qui ont fréquenté le palais de justice ont reçu un résultat positif à la COVID-19, dont deux employés des services judiciaires.« Lors de chaque cas confirmé de contamination, nous effectuons une enquête afin d’identifier les personnes à risque d’une exposition et devant être placées en isolement. Nous contactons ainsi chaque personne concernée afin de l’informer et pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires le cas échéant », indique le ministère par voie de communiqué sans préciser si des personnes ont été contactées.Le communiqué ne précise pas non plus les endroits fréquentés par les personnes infectées.Ces cas positifs ne sont pas les premiers à survenir puisque quatre autres cas ont été recensés le 3 février dernier.« Nous en profitons pour vous rappeler les consignes quant au lavage fréquent des mains, au maintien d’une distance de deux mètres avec les gens que vous côtoyez ainsi qu’au port du masque en tout temps. Le respect individuel de ces 2 mesures obligatoires est d’une importance primordiale pour assurer la santé et la sécurité de tous », conclut le communiqué.