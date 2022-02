Mes Dounia Akkabi et Joanie Baker. Source: Site web de Langlois

Langlois accueille deux avocates dans son département de droit des affaires :, à Laval, et, à Québec.Mes Akkabi et Baker ont complété leur stage du Barreau chez Langlois en 2021.« Nous sommes fiers de compter parmi nous ces jeunes avocates qui se démarquent par la qualité de leur travail, leur aspiration à l’excellence et leur esprit d’équipe », indique le cabinet sur son site internet.Jointes par Droit-inc, Douania Akkabi et Joanie Baker n’ont pas été en mesure de se libérer pour participer à un entretien.Dounia Akkabi est avocate au sein de l’équipe transactionnelle du groupe de droit des affaires chez Langlois Avocats.Me Akkabi a commencé son stage chez Séguin Racine en mai 2021. Elle a cependant terminé celui-ci chez Langlois en novembre dernier en raison du regroupement des deux cabinets Dounia Akkabi a déjà participé à des transactions et des financements au Canada, aux États-Unis et en Europe, notamment en matière de processus de vérification diligente et de rédaction de conventions contractuelles complexes.Me Akkabi conseille, dans le cadre de sa pratique, des sociétés privées et publiques. Outre les fusions et acquisitions, elle œuvre quotidiennement sur des dossiers commerciaux, notamment en matière de réorganisation corporative, de financement bancaire et de valeurs mobilières, en plus d’assister l’équipe de fiscalité du cabinet.Diplômée de l’Université de Montréal, Me Akkabi a également effectué un certificat en gestion financière de la London School of Economics and Political Science. Elle étudie présentement au D.E.S.S. en droit fiscal, à HEC Montréal.Elle a occupé un emploi étudiant à Retraite Québec de mai 2018 à août 2020.Joanie Baker est avocate au sein du groupe de droit des affaires au bureau de Québec de Langlois.Dans le cadre de sa pratique, Me Baker travaille sur des dossiers liés notamment à la rédaction de documents corporatifs et de contrats commerciaux, comme des conventions entre actionnaires et des conventions d’achat-vente. Elle participe également à des opérations de financement d’entreprises et de projets.Me Baker s’est jointe au cabinet à titre de stagiaire du Barreau en juin 2021. Durant ses études universitaires, elle a travaillé à titre d’étudiante en droit au département des services juridiques d’Industrielle Alliance.Elle a travaillé entre janvier 2016 et mai 2019 à la Caisse Desjardins de Cap-Rouge-St-Augustin comme agente de service aux membres.Joanie Baker a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 2020.