Me Giuseppe Battista. Photo : Archives

Me Ariane Gagnon-Rocque. Source: LinkedIn

Me Félix-Antoine T. Doyon. Source: Site web de Labrecque Doyon Avocats

L’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) a révélé l’identité de ses quatre récipiendaires pour l’année 2021.Dans le lot, nous comptons Meseta reçue le prix Antonio-Lamer, qui vise à souligner sa longue carrière dédiée au droit et à la justice.Membre du Barreau du Québec depuis 1986, elle pratique au sein du cabinet Battista Turcot Israël, à Montréal.a remporté le prix AQAAD, qui reconnaît l’excellence dans son cheminement de carrière.Depuis son admission au Barreau du Québec en 2009, elle pratique en droit criminel et pénal chez Roy & Charbonneau, avocats, à Québec. Elle est aussi chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis 2013.s’est vue décerner le prix Michel-Proulx. Ce prix vise à encourager l’excellence de jeunes avocats dans la pratique de leur profession.Barreau 2012, elle exerce au sein du cabinet montréalais Latour Dorval en droit criminel et pénal.a reçu le prix Excellence qui souligne son implication au cours de l’année.Il pratique en droit criminel et pénal au cabinet Labrecque Doyon Avocats, à Québec, depuis 2012, année de son admission au Barreau.À noter que les récipiendaires n’ont pas encore reçu leur prix. Ils leur seront remis en avril prochain dans le cadre du colloque de l’Association.L’AQAAD a nommé le 9 février dernier les nouveaux membres de son Conseil général pour l’année 2022-2023.