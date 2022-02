La façade de l'hôtel de ville de Sherbrooke. Source: Radio-Canada

La cour municipale de Sherbrooke a implanté le Programme d’accompagnement en justice et intervention communautaire (PAJIC) du gouvernement du Québec.Ce programme a notamment pour objectif d’éviter des peines d’emprisonnement aux citoyens en situation de vulnérabilité et de favoriser leur réinsertion sociale. Certains citoyens en situation d’itinérance, par exemple, sont incapables de payer leurs amendes, les accumulent et sont menacés de perdre leur liberté.Les bénéficiaires ciblés par l’organisme communautaire Service d’aide à la prévention de la criminalité peuvent maintenant se soumettre à un plan d’accompagnement adapté en échange d’une annulation de leurs contraventions.« Si on diminue la récidive, si on aide une personne à solutionner ou à diminuer certaines problématiques qu’elle a, c’est toute la société qu’on aide », a souligné la chef de division à la cour municipale de Sherbrooke, Marie-Claude Perron.Le programme a été présenté aux élus lors de la séance du comité plénier public du 15 février et est déployé depuis l’automne dernier.« On essaie de ne pas faire appel à la peine d’emprisonnement pour plutôt utiliser ce programme si c’est une personne vulnérable », avance Marie-Claude Perron, Chef de division à la Cour municipale de Sherbrooke.Ce programme de justice réparatrice a été quasi unanimement salué par les élus du conseil municipal qui se sont exprimés mardi. « Quel beau projet quand on peut offrir une lumière au bout du tunnel à quelqu’un qui souhaite s’en sortir. Je trouve que c’est un très très beau projet », a souligné le conseiller municipalCe projet pilote a aussi été implanté à Trois-Rivières. Des programmes similaires sont en vigueur depuis plusieurs années à Montréal, à Québec et à Val-d’Or.