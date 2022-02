Me Daniel V. Cuzmanov. Source: LinkedIn

Le mois de janvier aura été occupé pour: admis au Barreau, il fait maintenant ses premiers pas auprès de l’étude d’avocats Martel Cantin.Il a complété son stage de l’École du Barreau au cabinet, entre juin 2021 et janvier 2022, sous la direction de. L’étude familiale, née d'un regroupement avec un autre cabinet de famille, cette fois nommé Pinard, Pigeon, Pagé & Cantin, compte maintenant sept avocats.« On pourrait se demander si ce jeune juriste fait autre chose que travailler et étudier ! La réponse : mais bien sûr ! Daniel aura grand plaisir de vous parler de sports, de voitures, de cuisine, de l’actualité, de la pluie et du beau temps », indique le cabinet sur son site internet.Maintenant avocat, Daniel V. Cuzmanov souhaite développer des connaissances dans les domaines du droit des affaires, du droit fiscal et du droit civil afin de développer une clientèle de sociétés et d’entrepreneurs.Me Cuzmanov détient une maîtrise en droit, option fiscalité, de HEC Montréal. Il a complété son baccalauréat en droit à l’UQÀM en juin 2019.Il a été coordonnateur à la clinique juridique de l’UQAM entre août 2018 et janvier 2019.Joint par Droit-inc, Daniel V. Cuzmanov n’avait pas donné suite à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.