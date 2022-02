Mélanie Masson, l'auteur de cet article. Source: Site web de Gascon

À propos de l’auteure



Mélanie Masson pratique en droit corporatif, en droit commercial, en propriété intellectuelle et en technologie de l’information, chez Gascon.

Afin de réduire les délais actuels de 24 à 30 mois pour l’émission du premier rapport d’un examinateur sur les demandes d’enregistrements des marques de commerce, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’«OPIC ») a annoncé la mise en place de nouveaux énoncés de pratique en ce qui concerne les Requêtes d’accélération de l’examen et de nouvelles Mesures afin d’améliorer la rapidité d’exécution à l’examen des demandes d’enregistrement de marques de commerce.Dans le but d’améliorer la rapidité d’exécution, les pratiques suivantes seront dorénavant suivies lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce :De plus, depuis mai 2021, l’OPIC accepte les requêtes d’accélération de l’examen des demandes d’enregistrement pour une marque de commerce.Les requêtes d’accélération de l’examen doivent être faites par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle conformément aux exigences décrites dans l’énoncé de pratique et doivent indiquer, de façon claire, comment un ou plusieurs des critères suivants sont rencontrés :Si la requête d’accélération de l’examen est acceptée, un examinateur sera assigné au dossier et procédera à l’examen de la demande d’enregistrement dans la semaine suivant son assignation.Ainsi, si vous avez une demande d’enregistrement en cours qui n’a pas encore été examinée ou approuvée et que vous vous qualifiez en vertu d’un des motifs ci-haut, ce nouveau programme pourrait vous aider à réduire significativement les délais pour obtenir l’enregistrement de votre marque de commerce.