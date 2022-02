Mes François Beauchamp, Etienne Chauvin et Philipp Duffy. Source: Site web de De Grandpré Chait

Cette semaine, des avocats obtiennent des reconnaissances de la part de Lexpert tandis que d'autres collaborent avec un organisme à but non lucratif en plus de se préparer à un colloque du Barreau du Québec.Tour d'horizon des nouvelles des bureaux.Sept avocats du cabinet de De Grandpré Chait sont classés dans l’édition 2022 du répertoire Canadian Legal Lexpert Directory.etont été nommés dans la catégorie du droit de la construction, tandis quea été nommé en infrastructure.Dans le domaine du droit immobilier,est nommé dans la catégorie de la location immobilière, tandis queet, se classent dans les catégories de la location immobilière et du financement de projets. Fred Carsley et Marc J. Rubin sont également nommés dans la catégorie Développement immobilier.L’avocate fiscalistefigure dans la catégorie Planification fiscale personnelle et successorale.Le cabinet LJT Avocats a offert sa collaboration à l’organisme à but non lucratif SOS Plan de garantie résidentielle.L’équipe de spécialistes du droit de la copropriété divise du cabinet a contribué à la préparation du guide intitulé « Comment organiser une assemblée générale extraordinaire de transition ? ».Ce guide s’adresse aux acquéreurs de parties privatives dans un bâtiment neuf détenu en copropriété divise. Il traite des questions fréquentes des coproriétaires de tels immeubles relatives à la transition de l’administration provisoire du promoteur vers celle du premier conseil d’administration élu par l’assemblée des copropriétaires.Lancé en 2020, le Service officiel de soutien (SOS) Plan de garantie résidentielle a pour objectif d’informer les acheteurs-bénéficiaires d’habitations neuves au sujet du Plan de garantie et de les accompagner dans leurs démarches, avec le soutien financier de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ).Une brochette de conférenciers : le Colloque sur les développements récents en droit municipal, qui sera présenté par le Barreau le 25 mars prochain, réunira sept conférenciers, dont deux associés de Morency : MesetMe Bouffard est le président du conseil d’administration du cabinet en plus d’être le responsable du secteur de droit municipal. Me Asselin œuvre lui aussi dans plusieurs domaines liés au droit municipal comme l’urbanisme, aux contrats, à l’accès à l’information, à l’environnement, à l'expropriation et à la construction.Le Colloque se déroulera en ligne entre 9h et 16h. Présidé par, de Bélanger Sauvé, réunira aussi des conférenciers de Dunton Rainville, de Bélanger Sauvé, de Lavery et de DHC Avocats.La Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a interrogé, directeur général de PFD Avocats, et, directrice des ressources humaines.Le magazine de la CCITB à dresser leur portrait, en plus de présenter la mission du cabinet. « L’humain est au centre de notre mission. Que nos clients soient des individus ou des entreprises, les contacts et échanges se font toujours avec les humains, et tisser des liens forts avec eux est notre plus grande force », a expliqué Claude Le Bourdais.Le plus récent numéro du bulletin Droit du travail de Bélanger Sauvé est maintenant en ligne depuis aujourd’hui !Les congés pour obligations familiales, les facteurs à évaluer afin de déterminer le mode de tenue d’une audience en situation pandémique et l'exclusion des cadres du régime du Code du travail font partie des sujets abordés.Notons, enfin, que, associé chez Bélanger Sauvé, sera lui aussi conférencier lors du Colloque sur les développements récents en droit municipal 2022, présenté par le Barreau du Québec.Rappelons que l’événement sera présidé par l’avocat, de Bélanger Sauvé, dont la pratique est essentiellement axée sur le droit municipal, le droit de l’environnement et la protection du territoire et des activités agricoles.