Une directive au silence du bureau chef concernant l’Ukraine suscite l’émoi… Sources: LinkedIn et Shutterstock

La commotion a commencé il y a quelques jours. Dans une note interne, le bureau chef mondial de Norton Rose Fulbright demandait à tous ses employés et avocats de s’abstenir de commenter sur la situation en Ukraine.La note de service, coulée aux médias spécialisés en Angleterre et aux États-Unis, aurait exhorté les employés et les avocats de Norton Rose Fulbright à ne pas afficher publiquement leur position relativement aux sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine.Il n’en fallait pas plus pour que les réactions fusent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn.Ainsi, le site américain Law.com rapporte que tant les associés de Norton Rose Fulbright que l’industrie en général condamnent la position du cabinet sur la question. On y cite par exemple le grand patron du cabinet new-yorkais Shearman & Sterling LLP, George Casey , qui a tiré l’une des premières salves.« À tous mes amis de Norton Rose Fulbright – êtes-vous sérieux ?! À ce moment crucial pour l’humanité, de quel côté de l’histoire vous rangez-vous ? » (NDLR : Notre traduction)Les flammes sur les réseaux sociaux sont notamment attisées par la direction canadienne de Norton Rose Fulbright, alors que l’associé directeur pour le Canada condamne vertement son bureau chef, mais également quiconque appuierait la Russie.« Ici le président de Norton Rose Fulbright Canada. Je veux être absolument clair : nous sommes aux côtés du peuple ukrainien. Point final. J'encourage tous nos partenaires et collègues à s'exprimer. Aucune autre position sur cette crise n'est acceptable et nous la désavouons complètement », a écritWalied Soliman est bien connu pour ses prises de positions en faveur de la diversité et de la lutte contre le racisme. Il encourage ainsi tous ses collègues à dénoncer la situation en Ukraine. Son commentaire, publié sur LinkedIn et Twitter, a été partagé des centaines de fois.Le porte-parole de Norton Rose Fulbright Canada Ali Aziz, confirme la position affichée par le bureau canadien sur son compte LinkedIn . Ainsi, le cabinet affirme n’avoir pas émis de directives empêchant ses représentants à se prononcer sur la situation.De plus, le cabinet a annoncé son intention de faire un don au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge, et invite tout son personnel à faire de même. « Au Canada, notre cabinet a fait un don de 100 000 dollars et plus de 22 000 dollars ont été recueillis auprès de nos effectifs canadiens depuis vendredi. Ce don sera jumelé par le cabinet », précise M. Aziz.Norton Rose Fulbright Canada évalue également la possibilité d’offrir une aide juridique aux Ukrainiens qui se réfugient au Canada.La publication de Norton Rose Fulbright Canada est d’ailleurs reprise par l’associée directrice du bureau de Québec, Me Farman commente ainsi la situation : « Comme plusieurs d’entre vous, j’assiste impuissante et horrifiée depuis plusieurs jours à cette guerre injuste et cruelle en Ukraine…« Cette invasion est terrifiante, troublante et en ces temps si difficiles, nous rappelle à quel point nous sommes privilégiés et surtout que la solidarité et l’unité sont des valeurs fondamentales non seulement pour notre organisation, mais pour notre société. Tout comme mes collègues chez Norton Rose Fulbright Canada, j’ai une pensée toute particulière pour les membres de la communauté ukrainienne et pour toute personne affectée par ce conflit. »La réaction outrée, que les réseaux sociaux ont amplifiée, a forcé le grand patron de Norton Rose Fulbright,, à corriger le tir.« La direction de Norton Rose Fulbright se tient sans équivoque aux côtés du peuple ukrainien et contre l'invasion de leur pays par la Russie. (…) Nous sommes également attentifs à la cinquantaine de nos collègues et à leurs familles dans notre bureau de Moscou », écrit-il en substance sur son compte LinkedIn Il ajoute que le bureau fait « les ajustements nécessaires » pour se conformer à toutes les sanctions, et mettra fin « à certaines de nos relations avec nos clients », en plus de développer des programmes pour offrir du soutien pro bono aux Ukrainiens fuyant la guerre.Sur Twitter, sur le fil de discussion du journaliste Jacob Lorinc, du Toronto Star , on ne manque d’ailleurs pas de remarquer que le bureau de Moscou de Norton Rose Fulbright compte de nombreux clients russes. Il n’est donc pas surprenant, du point de vue du privilège avocat-client, qu’on s’abstienne de commenter une situation dans laquelle des clients sont impliqués. Mais étendre l’interdiction à toute la firme en laisse plusieurs perplexes.Parmi les clients russe du cabinet, on compterait d’ailleurs plusieurs grandes sociétés d’État sous le coup de sanctions, dont VTB Bank, Rosneft Oil Co., et le géant gazier Gazprom.Le bureau chef de Norton Rose Fulbright a clarifié sa position au quotidien Lawyer’s Daily , expliquant qu’il est normal qu’un cabinet fasse le point à l’interne sur les situations de portée réglementaire et légale, et qu’on se tienne à l’affût des développements. On soutient de plus que cela n’a pas pour but d’empêcher quiconque d’émettre son opinion sur l’invasion en Ukraine, et que le bureau soutient ceux qui le feraient.