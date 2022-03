Mes Simon Jolin-Barrette et Stéphanie Vallée. Sources: Sites web de la CAQ et de l’Ordre des CPA du Québec

La Fondation du Barreau du Québec organise un souper-bénéfice, le 28 mars prochain.Il aura lieu à l’Omni Hotel à Montréal, à partir de 17h, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.Lors de cette soirée conviviale, il y aura une conférence inédite entre Me, le ministre de la Justice et procureur général du Québec depuis 2020 et Me, ancienne ministre de la Justice de 2014 à 2018.« Il s’agit d’un moment privilégié pour la communauté juridique! » est-il mentionné dans leur communiqué.À l’occasion de la publication du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, l’organisme lancera plusieurs outils d’information gratuits pour accompagner les parents et les enfants confrontés au système de justice.Les profits générés par cet événement serviront à soutenir les actions de la Fondation en droit de l’enfance et de la jeunesse.Vous pouvez vous procurer votre billet ici