Le Bureau de la poursuite de la cour municipale de Laval serait-il à la recherche de l’innovation ?La question mérite d’être posée puisqu’il vient tout juste de déployer une nouvelle plateforme virtuelle qui permet la prise de rendez-vous en ligne. Un tel service est décrit comme une « première » au Québec.Le programme en question, baptisé en fonction de l’acrostiche « APARTÉ », propose aux avocats d’borderréalablement lesspects de leur dossier lors d’unendez-vousléphonique avec un procureur.Le Bureau de la poursuite de la cour municipale de Laval espère ainsi faciliter le travail en amont entre les avocats et les procureurs.« (Toutes) discussions concernant le mérite du dossier, les enjeux de divulgation, les problématiques de Charte ou encore les possibilités de négociation peuvent se faire en amont », précise un courriel dont nous possédons une copie.Les avocats peuvent prendre rendez-vous avec un procureur en cliquant sur lien suivant. À noter que la prise de rendez-vous en ligne est aussi ouverte au Programme d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM).« De ce fait, il sera possible pour les avocats, le matin de l'audition prévue, de discuter via Teams avec le procureur désigné à leur dossier PAJ-SM et avec l'intervenante pivot du CISSS.Avec ce programme, la cour municipale de la Ville de Laval espère contribuer à s’adapter aux pratiques mises de l’avant dans le contexte pandémique actuel.