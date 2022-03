Yves Boulanger. Source: Archives

Le Barreau du Québec réclame 158 196 $ à l’ancien avocat Yves Boulanger. Rappelons que M. Boulanger a été radié pour une période de douze ans , à peine un an après avoir démissionné de l’Ordre.L’ex-avocat, qui n’avait pas à l’époque d’antécédents disciplinaires, a plaidé coupable à dix chefs de plainte devant le Conseil de discipline du Barreau en 2020.M. Boulanger a détourné une somme de 150 000 $ après que trois clients lui aient remis 50 000 $ chacun en prévision de l’acquisition d’un immeuble à Montréal. Ces trois clients ont été remboursés par le Fonds d’indemnisation du Barreau du Québec.Mais, aujourd’hui, c’est le Barreau qui veut récupérer son argent. Notons que le Barreau est représenté parLa décision du Conseil de discipline ordonnait à M. Boulanger de rembourser au Barreau l’indemnité de 150 000 $ que le Fonds a versé à ses anciens clients.À ce jour, Yves Boulanger aurait négligé de rembourser L’Ordre professionnel, allègue la demande introductive d’instance et en homologation que nous avons consultée.« (Yves Boulanger) refuse ou néglige de payer au demandeur la somme de 158 196 $ qu’il lui doit, bien que dûment requis de ce faire par lettre de mise en demeure par le procureur du (Barreau), datée du 7 avril 2021 ».Outre le remboursement de 150 000 $, le Barreau réclame 3 196 $ pour les frais et débours liés au dossier disciplinaire de M. Boulanger ainsi que 5 000 $, soit le montant d’une indemnité offerte à un ancien client de M. Boulanger.Contacté par Droit-inc, le Barreau a décliné notre demande d’entretien. M. Boulanger n’avait pas répondu à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.