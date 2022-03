Me Pascale Pageau

Me, fondatrice et cheffe de la direction de Delegatus, a été nommée au poste de présidente du conseil d’administration de Juripop.« Je suis très fière de devenir la nouvelle présidente du conseil de Juripop. Je me sens privilégiée de joindre cet organisme à cette étape de sa croissance : un organisme en santé, avec une gouvernance renouvelée, muni d’un plan d’action solide et surtout qui a une équipe de terrain extraordinaire avec à sa tête une directrice générale forte, dévouée et combien charismatique. Juripop a le vent dans les voiles pour atteindre les prochains sommets », mentionne-t-elle.Elle remplace Mequi était à la présidence depuis septembre 2020.Pendant son mandat, elle souhaite continuer à promouvoir l’accessibilité à la justice, notamment durant cette période charnière pour l’organisme. En effet, la pandémie a accentué les inégalités et a rendu plus difficile l’accès à la justice pour la population.« (...) Me Pascale Pageau est une avocate visionnaire dont la feuille de route témoigne de son engagement à pratiquer le droit autrement. Nous ne pouvons que nous réjouir à l’idée de bénéficier de sa créativité et de sa bienveillance pour soutenir le développement de Juripop », soutient Me, directrice générale de Juripop.Grâce à son parcours et ses valeurs professionnelles, elle pourra renforcer la mission de Juripop en continuant d'offrir des services juridiques abordables à ceux qui ne peuvent bénéficier de l’aide juridique.Son implication met également en lumière la volonté de l’organisme à continuer à mettre l’humain au cœur de ses démarches et ses actions.Ayant en tête l’objectif de pratiquer le droit autrement, elle tient à cœur l’accessibilité à la justice et la place des femmes comme entrepreneures.En 2005, elle s’est lancée en affaires pour fonder le collectif Delegatus Services juridiques inc. et continue d’agir à titre de cheffe de la direction. Sa pratique se concentre en litige civil et commercial.Auparavant, elle a acquis de l’expérience en travaillant pour BCF avocats d’affaires pendant plus de 4 ans et demi et pour Desjardins Ducharme Stein Monast pendant plus de trois ans.Elle dirige en tant que présidente de l’Association du Barreau canadien à la division du Québec depuis 2019.Au cours de sa carrière, elle a reçu une vingtaine de prix et reconnaissances dont le titre Avocate Émérite par le Barreau du Québec.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est membre du Barreau du Québec depuis 1999.