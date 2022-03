Solution

La Corporation de services du Barreau du Québec a créé les Fonds de placement du Barreau du Québec exclusivement pour la communauté juridique avec un mandat clair de la desservir de façon professionnelle et à moindre coût. La Corporation et tous ses gestionnaires ont adopté des politiques ESG et sont signataires des Principes d’investissement responsable de l’Organisation des Nations Unies. L’équipe-conseil de la Corporation de services du Barreau du Québec est très diversifiée, constituée de spécialistes en placement et de planificateurs financiers. Elle a également été formée pour bien connaître les enjeux potentiels des avocates de la communauté juridique du Québec vis-à-vis de leur finance. La Corporation peut vous aider à améliorer votre littéracie financière.



Profitez de cet avantage qui vous est offert et communiquez avec nous pour évaluer votre situation ou pour obtenir une deuxième opinion sur votre plan financier.

En 2028, les femmes canadiennes devraient détenir près de 3.8 milliards de dollars, sans inclure les actifs immobiliers, en raison de la place de plus en plus importante des femmes sur le marché du travail mais aussi des règlements de divorce ou d’héritageVoici donc 10 raisons pour lesquels les femmes devraient porter plus attention à leurs finances et quelques pistes de solutions concrètes pour les aider à prendre en main leurs finances :1. Lesfinancières des femmes sont encore à des niveaux inférieurs aux hommes. Ce manque de connaissance peut se traduire par un manque de confiance et des investissements trop conservateurs pour atteindre leurs objectifs financiers.: il existe plusieursd’une grande utilité. Le cours de McGill/Desautels sur Les Finances personnelles pour tousen est un exemple.2. Selon un sondage Léger de 2018, 51% des femmes (contre 44% des hommes)parce qu’elles s’inquiètent de l’argent: les personnes qui établissent unont une plus grande sensation de bien-être financier et émotionnel. Faire une planification pour évaluer votre situation et organiser vos objectifs est un pas important vers un sommeil plus paisible.3. Lesdes femmes sont toujours plus bas que ceux des hommes, même si l’écart a diminué. En 1997, l’écart était de 15.8% alors qu’en 2020, il était passé à 8.1%. L’Institut de la statistique du Québec révèle cependant que, dans la dernière année, le salaire moyen des hommes a crû plus que celui des femmesce qui risque d’accroître l’écart.: Soyez stratégique dans vos choix de produit de placement. Comme dans tout domaine, certain produits financiers sont plus chers que d’autres; pensez à regarder lesque vous payez pour la gestion de vos portefeuilles parce que ces frais ont un impact direct sur vos rendements nets, et donc sur l’âge auquel vous pourrez prendre votre retraite4. Les femmes passent généralementen raison des congés de maternité ou pour s’occuper d’un membre de la famille. La littérature sur le sujet évoque même une taxe « enfant ». Selon une étude de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, le revenu des femmes avec 3 enfants et plus auraient une baisse de revenu de 10% à 23%par rapport aux femmes dans les mêmes conditions, mais qui n’ont pas d’enfant.si vous vous êtes entendu avec votre conjoint que vous resteriez à la maison pour vous occuper des enfants ou d’un parent, entendez-vous aussi sur un. Vous pouvez par exemple suggérer l’utilisation d’un REER de conjoint. Le conjoint cotisant continuera d’avoir 100% des déductions fiscales, mais les cotisations seront réparties équitablement entre les deux conjoints.5. Le budget est souvent la responsabilité des femmes, mais lacomme la retraite ou la planification successorale ne fait souvent pas partie de leur préoccupation première par manque de temps ou d’intérêt. Selon une enquête de UBS, 82% des femmes sondées s’en remettent à leur conjoint pour les décisions financièresParticiper activement aux rencontres annuelles avec ledu couple et posez toutes vos questions.6. Laa un impact important sur la planification de retraite. Or selon l’Institut Vanier de la famille, la durée moyenne d’un mariage canadien est de 14 ans et les divorces « gris » sont de plus en plus nombreux.quand vous rencontrez votre planificateur financier, demandez-lui de faire une planification de retraite de couple, mais aussi des7. 90% des femmes devrontà un moment ou un autre de leur vie entre autres parce que leur espérance de vie est plus longue que les hommes, entre 80 et 85 ans en Amérique du Nord.En plus d’utiliser les REER, considérez aussi un CELI qui permet de mettre en place une stratégie de décaissement avantageuse et de créer unpour les imprévus.8. Quand elles investissent,en raison de leur style d’investissement et parce qu’elles se renseignent avant d’investir. Une étude des professeurs Brad M. Barber et Terrance Odean a démontré que les hommes sondés avaient transigé 45 fois plus que les femmes et que ce niveau de transaction avait réduit leur rendement net de 2.65% contre 1.72% pour les femmes, c’est souvent ce qui est le plus difficile. Mettez en place des cotisations régulières et augmentez-les petit à petit.9. Donnez! Montrer à vos filles et petites filles qu’il est encore plus important pour les femmes de commencer à épargner le plus tôt possible et de s’intéresser à la gestion de leurs finances.ouvrez-leur unet suggérez-leur d’y transférer par exemple 25% de tous leurs petits salaires et cadeaux en argent.10. En investissant, les femmesen soutenant les compagnies qui partagent leurs valeurs. Les femmes qui investissent déjà semblent d’ailleurs investir de façon plus « responsables » et sont plus préoccupées par exemple les questions environnementales.Renseignez-vous sur lesdes conseillers avec qui vous faites affaire et sur les compagnies ou les fonds dans lesquels vous investissez.