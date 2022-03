Me Mathieu Laplante-Goulet. Source: Site web de Cain Lamarre

Men’est plus chez Trivium ; l’avocat, qui a quitté le cabinet en décembre dernier, est maintenant à l’emploi de Cain Lamarre à Montréal.Il s’est joint à l’équipe de Trivium en octobre 2019, après quelques années chez Grey Casgrain, où il a travaillé auprès deMe Laplante-Goulet est considéré comme un « atout » important au sein de l’équipe de Litige et Droit professionnel du bureau de Cain Lamarre à Montréal. Il a développé sa pratique en matière de litige disciplinaire, en recours civil de tout type, en recours extraordinaires et en responsabilité civile.Le Barreau 2015 s’occupe de dossiers touchant le droit administratif, la déontologie, l’éthique et la gouvernance en matière d’organisme à but non lucratif, les questions de droit constitutionnel, le droit du divertissement, et le droit du sport. Sa clientèle comprend des regroupements et associations qui œuvrent dans le secteur des sports et des loisirs.Mathieu Laplante-Goulet a complété ses études en droit à l’Université Laval en 2012. Il a aussi complété un certificat en science politique de la même université.Il détient un Masters en droit des affaires spécialisé en droit du sport d’Aix-Marseille Université au cours duquel il effectue un stage dans le cabinet spécialisé en droit sportif international, Martens Rechtsanwälte, à Munich, en Allemagne.En dehors de sa pratique, Me Laplante-Goulet s’implique auprès d’organismes à caractère sportif, notamment chez Soccer Québec, où il agit à titre de responsable des instances judiciaires et assure la présidence d’instance disciplinaire.