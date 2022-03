Le juge Ivan Mishchenko a un surnom tiré d’une bande dessinée et d’un film dont le rôle-titre est interprété par Sylvester Stallone. Sources: LinkedIn et Wikipedia

En quelques jours, un juge de la Cour suprême de l’Ukraine a troqué sa robe de magistrat pour… le treillis militaire !est juge à la Cour suprême de l’Ukraine depuis quatre ans. Mais quand les soldats russes ont commencé à envahir son pays, ce juge a décidé de prendre les armes.Il a d’abord conduit sa famille en lieu sûr, en dehors de Kyiv. Il est maintenant retourné dans la capitale ukrainienne pour participer au combat.Les autres soldats lui ont aussitôt donné un surnom, tiré d’une bande dessinée et d’un film dont le rôle-titre est interprété par« Juge Dredd, voilà comment mes frères d’armes m’appellent. J’espère pouvoir porter à nouveau ma robe de juge bientôt. »Le système judiciaire ukrainien continue de fonctionner tant qu’il peut, explique le juge en entrevue au média Graty, qui s’adresse à la communauté juridique ukrainienne. La Cour suprême est notamment chargée de veiller à ce que le travail de la justice se poursuive.« Je sais que de nombreux juges de première instance continuent à travailler. C’est particulièrement important dans les procédures pénales : pour aborder les questions de détention, de mise en liberté, de prolongation de la détention, etc. », explique Ivan Mishchenko.Ivan Mishchenko estime cependant qu’il est plus utile pour lui de prendre les armes. « Tout le monde à sa place fait ce qu'il peut, ce qu'il faut pour gagner. J'ai décidé qu'ici (dans le détachement de la défense) je serais plus utile. »« Maintenant, je pense que cela ne fait aucune différence - qui est l'avocat, qui est le procureur, qui est le juge, qui est un citoyen ordinaire - nous nous sommes tous unis pour la victoire, et pour arrêter l’agresseur. »