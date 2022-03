Me Jean-Daniel Quessy et la juge Suzanne Courchesne. Sources: Site web de Avocats Quessy et Archives

Une action collective intentée contre les Sœurs de la Charité de Montréal – aussi appelées « Sœurs grises » – pour des agressions qui auraient été commises contre des enfants pendant près de 50 ans vient d'être autorisée par la Cour supérieure du Québec.Cette décision de la juge, rendue le 7 mars, fait suite à la demande de recours collectif déposée par le cabinet Quessy Henry St-Hilaire en juillet 2020, puis modifiée par la suite.Les faits reprochés se seraient déroulés entre 1925 et 1973 à la Crèche d'Youville, à l'École Notre-Dame de Liesse et à l'Orphelinat catholique de Montréal.Selon la poursuite, des préposés laïcs, des religieuses et d'autres personnes ayant œuvré dans ces trois établissements auraient perpétré des abus physiques, sexuels et psychologiques sur les enfants qui les fréquentaient.Pierre avait six ans lorsqu'il a été agressé pour la première fois à l'Orphelinat catholique de Montréal dans les années 60, des événements qui l'ont marqué au fer rouge.« Il y avait une sœur qui venait me chercher, on ne me disait aucun mot, et il y avait un espèce de missionnaire », raconte-t-il. « La sœur fermait la porte. Et elle me laissait avec cet homme, que je ne connaissais ni d'Ève ni d’Adam. »« Juste le voir, il me faisait peur, se rappelle Pierre. Et lui, le tabarnouche, il me prenait et il m'asseyait sur lui. Et là, je sentais bien que le bonhomme (...) était en érection. »D'autres enfants ont vécu des événements similaires, selon lui. « Imaginez-vous tout le monde qui a souffert, combien de vies ont été maganées sic pour absolument rien », dit-il.La compensation exigée dans le cadre de cette action collective n'a pas encore été chiffrée.En entrevue à ICI RDI lundi après-midi, l'avocat au dossier, Me, a évoqué « des millions » sans pouvoir être plus précis, expliquant ne pas encore être en mesure de quantifier le nombre de victimes présumées. Il a d'ailleurs invité celles-ci à communiquer avec son bureau pour s'inscrire au recours.La firme Quessy Henry St-Hilaire, qui se spécialise dans ce genre de poursuite, a intenté plusieurs autres actions collectives contre des congrégations religieuses pour des raisons semblables.Elle poursuit notamment les Sœurs de la Charité de Québec pour des agressions commises à l'orphelinat du Mont d'Youville. Son recours a été autorisé en août 2020.