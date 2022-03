Aïcha-Nour Gana. Source: LinkedIn

a fait son entrée chez Morency le mois dernier !L’avocate, qui a été admise au Barreau cette année, a complété son stage de l’École du Barreau au cabinet de, un cabinet de droit familial, entre août 2021 et janvier 2022.Me Gana est maintenant membre de l’équipe de droit des affaires de Morency. Elle assiste l’équipe en droit des affaires, notamment dans le domaine du financement (équité ou dette) et dans celui des fusions et acquisitions d’entreprises pour une clientèle composée principalement d'institutions financières, d'investisseurs et de sociétés.Dans le cadre de ses mandats, la Barreau 2022 est notamment appelée à négocier et à rédiger divers contrats et conventions, ainsi qu'à effectuer des recherches légales, jurisprudentielles et doctrinales.Me Gana a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 2020. Elle est membre du Jeune Barreau de Montréal.