Cette semaine, Droit-inc vous présente de nouvelles informations tirées du milieu académique.Entre des publications et des nominations, pas de doute que les professeurs et étudiants sont occupés !La Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal et la clinique juridique Juripop organisent un colloque sur le « droit durant la pandémie : portrait et perspectives post-pandémiques ».En partenariat avec la Chambre des Notaires du Québec, l’événement aura lieu le 31 mars 2022 à l’UQAM.Le colloque sera divisé en quatre panels et se conclura par un cocktail.Le concours de plaidoirie en droit fiscal Donald G.H. Bowman s’est tenu en mode virtuel les 4 et 5 mars derniers.L’équipe représentant la Faculté de droit était composée des étudianteset« Nos plaideuses ont donné des prestations calmes, précises et convaincantes tout en répondant aisément aux questions pointilleuses des juges », avance Aicha Nafii.Supervisées par Meet Me, elles ont chacune effectué deux rondes de plaidoiries devant des panels de trois juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt.« Nous souhaitons également faire une mention honorable à, qui a travaillé de concert avec les deux équipes de plaideuses. Son effort soutenu, la qualité de ses interventions et son dynamisme contagieux ont fortement contribué au succès des deux équipes et à l’esprit d’équipe et de collégialité qui régnait », complète Me Nafii.Le concours annuel de plaidoirie Laskin en droit administratif et constitutionnel canadien s’est déroulé en mode virtuel du 24 au 26 février dernier.L’équipe représentant la Faculté de droit était constituée des étudiantsetLes étudiants Alexandre Bouchard et Antoine Lebrun ont remporté le prix de la deuxième meilleure paire de plaideurs. De plus, M. Bouchard a gagné le prix individuel du deuxième meilleur plaideur du Canada.L’édition 2022 rassemblait 19 facultés de droit canadiennes. Tous les participants ont plaidé devant le jugede la Cour suprême du Canada.Le professeur titulaire en droita publié un collectif d’essais A Cosmopolitan Jurisprudence – Essays in Memory of H. Patrick Glenn , en hommage àRédigé par un groupe d’auteurs, cet ouvrage revoit les idées de H.P. Glenn et propose divers points de vue de comparatistes juridiques, de théoriciens du droit, de sociologues et d’historiens.« Un hommage de la part de la communauté internationale du droit comparé et de ses domaines connexes, ce livre évite intentionnellement l’hagiographie, pour y préférer un engagement intellectuel honnête et critique avec les idées du professeur Glenn », a déclaré le professeur Dedek.La professeure éméritea offert ses conseils tout au long du processus de rédaction en plus de suggérer l’implication de, professeur à l’University College London. Ce dernier a signé la préface de l’ouvrage et a participé au processus éditorial.« Alors que Patrick manque vivement à nombre d’entre nous, nous nous réjouissons de cet hommage savant à la pertinence et à l’importance de son œuvre. Mettre en dialogue plusieurs traditions juridiques de façon imaginative demeure au cœur de l’identité de la Faculté de droit, signe que perdure l’influence de notre regretté ami », a ajouté le doyenPublié par Cambridge University Press, le recueil d’essais paraît dans la collection de la American Society of Comparative Law.Les étudiantes à la maîtriseetreprésenteront la Faculté de droit de l’Université Laval au concours de plaidoiries simulées en langue française : le « Procès simulé devant la Cour pénale internationale », à la Haye, au Pays-Bas.Ce concours vise à stimuler l’étude du droit international pénal, à participer à la formation des jeunes juristes et à contribuer à renforcer les compétences et connaissances en droit international pénal.Elles seront entraînées par la professeureL’étudiante Elizabeth Collin-Paré effectue une maîtrise en droits fondamentaux, sous la supervision de la professeureL’étudiante Amélie Cossette complète une maîtrise en droits fondamentaux, sous la supervision de la professeureL’étudiante Cloé Dubuc écrit un mémoire de maîtrise sur l'application du concept de justice de proximité à la Cour pénale internationale, sous la supervision de Fannie Lafontaine.L’étudiante Camille Lavoie Rancourt écrit un mémoire de maîtrise sur les avantages et inconvénients d’une voie de non-judiciarisation en matière d’agression sexuelle, sous la supervision deetLes premières plaidoiries ont lieu le 30 mai prochain à La Haye.Le professeur de la Section de droit civilest devenu membre de la Global Young Academy.Ses recherches portent principalement sur le droit environnemental, le droit des peuples autochtones ainsi que le droit de la propriété intellectuelle et de l’éthique en recherche.Établie en Allemagne, la Global Young Academy outille ses membres et leur permet d’accroître leur leadership en se penchant sur des enjeux de politiques publiques interdisciplinaires en lien avec le rôle de la recherche scientifique et le renforcement de son influence sur le développement international.Le professeur Burelli fait partie des 39 nouveaux membres élus à la Global Young Academy en 2022, cohorte qui regroupe 24 pays et 27 nationalités. 