Claude Sarrazin, président du conseil d’administration du BSP.

À l’occasion de sa dernière séance du conseil d’administration, le Bureau de la sécurité privée (le « BSP ») a annoncé les nominations deà titre de président du conseil d’administration (« CA ») qui succède àet d’à titre de vice-présidente du CA du BSP qui succède àqui demeure membre actif à titre d’administrateur.Fort d’une expérience de plus de trente ans dans le domaine de la sécurité privée, M. Sarrazin est notamment président directeur général de l’agence de sécurité privée Sirco inc. et occupe le siège réservé à l’Association des enquêteurs privés du Québec au CA du BSP. « La mission commune de protection du public est non seulement celle du BSP mais également de l’ensemble de notre industrie. Aujourd’hui plus que jamais, la nécessité de faire évoluer et rayonner l’industrie de la sécurité privée dans les meilleures pratiques et avec les meilleurs outils est de mise. Engagée et reconnue pour sa contribution à l’effort commun dans divers secteurs, notamment dans le cadre de la crise sanitaire de la pandémie, l’industrie de la sécurité privée évolue avec l’avènement de nouvelles réalités et clientèles. Celle-ci constitue un acteur et un moteur économique important pour le Québec représentant des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars annuellement », affirme M. Sarrazin, président du conseil d’administration du BSP.Pour sa part, Madame Boudreault a été nommée par la ministre de la Sécurité publique et s’est vue reconduire son mandat au CA du BSP tel que le prévoit l’article 44 de la Loi sur la sécurité privée (« LSP »). Gestionnaire aguerrie évoluant dans le milieu policier depuis de nombreuses années, Mme Boudreault occupe le poste de directrice à la direction des services institutionnels de la Sûreté du Québec.Le Bureau de la sécurité privée tient à remercier et saluer chaleureusement Martin Régimbald (Association des transporteurs de valeurs) pour sa précieuse contribution et dont le mandat à titre de président du CA s’est récemment terminé. Également, le BSP tient à remercier Sylvie Archambault (École de criminologie de l’Université de Montréal), administratrice sortante, pour son implication.Le BSP est administré par un conseil d’administration de onze membres, dont quatre sont nommés par la ministre de la Sécurité publique et sept sont nommés par des associations représentatives de la sécurité privée, reconnues par la ministre de la Sécurité publique.Le BSP est heureux d’accueillir deux nouveaux membres au sein de son CA, soit Andréanne Deschênes (École nationale de police du Québec) qui fut nommée par la ministre de la Sécurité publique et Hugo Morin, représentant l’Association des transporteurs de valeur.Pour connaître la composition du conseil d’administration du BSP, veuillez cliquer ici Le Bureau de la sécurité privée est l’organisme d’autoréglementation régissant l’industrie de la sécurité privée au Québec, et plus précisément les six grands secteurs définis à l’article 1 de la LSP. De par sa mission, qui est de veiller à la protection du public, le BSP voit à l’application de la LSP et de ses règlements, délivre des permis d’agents et d’agences dans les six catégories assujetties à la LSP, traite les plaintes reçues, favorise la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celle des intervenants de la sécurité publique et donne son avis à la ministre de la Sécurité publique sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée.Geneviève GodinConseillère stratégique aux communicationsBureau de la sécurité privéeTél. : 514 748-7480Courriel : communications à bspquebec.ca