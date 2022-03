Julian Assange. Source: Shutterstock et Radio-Canada

C’est dans une prison britannique de haute sécurité que le fondateur de Wikileaks,, vient d’épouser, son ancienne avocate.Le couple a eu deux enfants ensemble, conçus dans l’ambassade d’Équateur à Londres, où le fondateur de Wikileaks a passé plusieurs années. Il tentait alors d’échapper à un mandat d’arrêt de la justice suédoise. Il a finalement été arrêté en avril 2019 avant d’être emprisonné.Le mariage s’est tenu en petit comité, relève Le Figaro, puisque seulement quatre invités et deux témoins étaient conviés.La robe de la mariée et le kilt du marié ont été créés par la styliste britannique, qui est engagée en faveur de la libération de Julian Assange.Rappelons que la justice américaine réclame l’extradition de M. Assange afin de le juger pour espionnage. Julian Assange a publié plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.La Cour suprême britannique a refusé d’examiner son dernier recours contre cette extradition le 14 mars dernier, après qu’un tribunal ait approuvé son extradition vers les États-Unis.