C’estqui recrute à pleines portes pour ses bureaux de Québec, Sherbrooke, Laval, Saint-Hyacinthe, Brossard et Montréal, a annoncé le cabinet récemment. Ainsi, huit stagiaires fraîchement assermentés se joignent à l’équipe d’avocats du cabinet.Les bureaux montréalais de TCJ accueillent ainsi Me Mélina Ramirez en tant qu’avocate en droit commercial ainsi qu’en droit des affaires, plus particulièrement en achat et vente d’entreprises. Parfaitement bilingue, la diplômée de l'Université de Sherbrooke s’est démarquée à travers son implication pour Étudiants Pro Bono Canada, en plus d’avoir participé à plusieurs simulations onusiennes à New York ainsi que diverses simulations de politique internationale.Également à Montréal, Me Nilce Ekandzi , pratiquera dans les domaines de la gouvernance de l’information, du droit des technologies, de la confidentialité des renseignements personnels, de la propriété intellectuelle et en affaires africaines. Expert auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il est diplômé des universités de Montréal, Paris 2, de Strasbourg, et Cheikh Anta Diop au Sénégal.À Québec, Mepratiquera le droit municipal et le droit de la santé. Le diplômé de l’Université d’Ottawa avait fait ses classes au Bureau de la concurrence ainsi qu’à la Cour suprême du Canada. Me Delisle a obtenu la Médaille d’argent de l’Université d’Ottawa, décernée au diplômé ayant obtenu la deuxième plus haute moyenne générale de la Faculté de droit.Me Jérémy Poirier exercera en droit des affaires et en fiscalité, après plusieurs années passées au sein de l’association étudiante de sa faculté de droit à l’Université Laval.Il s’est ainsi impliqué au sein du Bureau d’information juridique, en plus d’avoir siégé sur l’exécutif de l’association étudiante.À Sherbrooke, le cabinet vient d'embaucher Me Élizabeth Heyne , avocate faisant maintenant partie de l’équipe de droit des affaires, commercial et corporatif. Diplômée de l’Université d’Ottawa, Me Heyne avait d’abord été technicienne juridique chez TCJ.Me Wassim Hamdy sera quant à lui avocat en droit immobilier, notamment en droit de la copropriété, en fiscalité municipale et en vices cachés, aux bureaux de Laval de TCJ. Il a obtenu son diplôme à l’UQAM. Étudiant, il a participé à plusieurs simulations telles le Parlement européen et le Parlement Jeunesse du Québec. Maîtrisant les langues française, anglaise et arabe, Me Hamdy sera mis à contribution dans des projets de dimension internationale.À Saint-Hyacinthe, TCJ embauche Me Raphaël Coulombe , où il se spécialise en litige civil, principalement en droit de la construction. Le bachelier de l’Université d’Ottawa a intégré TCJ comme étudiant à l’été 2021.Enfin, le bureau de Brossard embauche Me Jordan Béchard-Sévigny comme avocat en droit des affaires ainsi qu’en financement d’entreprises. Diplômé de l’Université de Montréal, où il a également obtenu le grade de Juris Doctor en Common Law, il a aussi fait partie de l’exécutif de l’association étudiante.« Nous sommes heureux de compter parmi nous ces jeunes professionnels qui se démarquent par leur audace, leur volonté du travail bien fait et leur engagement », indique, Directrice marketing, communications et développement des affaires chez TCJ.