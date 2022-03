L’étudiant en droit Mathieu Brisson, de l’Université Laval, et Anne-Marie Laflamme, la doyenne de la Faculté de droit. Sources: Facebook et site web de l’Université Laval

L’édition 2022 des Enjeux du droit est bel et bien terminée ! L’événement, qui s’est tenu entre le 4 et le 6 mars dernier, a réuni une quarantaine d’étudiants de toutes les facultés de droit civil, en plus de huit cabinets.Des équipes de BCF Avocats d’affaires, de Cain Lamarre, de Langlois, de GBV Avocats, de Fasken, de Therrien Couture Joli-Coeur, de Stein Monast et de Norton Rose Fulbright étaient notamment présentes. Elles ont participé au « cas professionnel », un moment où ils ont débattu d’un problème de société.Source : Enjeux du droit / Facebook.Les enjeux du droit est une compétition de résolution de cas juridiques qui était organisée cette année par l’étudiant en droit, de l’Université Laval.« La Faculté de droit se réjouit du grand succès de cette activité, qui a permis aux étudiants de travailler à la résolution de problèmes concrets, tout en réunissant plusieurs partenaires de la communauté juridique », a déclaré, la doyenne de la Faculté de droit.Les étudiants en droit présents ont dû résoudre en équipe une problématique juridique. Ils ont ensuite présenté leur solution devant différents jurys.