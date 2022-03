Anthony Ouellet, Daniella A Cienfuegos, Ines Ziat, Michel Maalouf, Valerie Couturier et Alexander Nikolopoulos font partie des futurs stagiaires. Source: LinkedIn

Une nouvelle édition, de nouveaux gagnants : au-delà des angoisses et des déceptions, la Course aux stages s’est terminée vendredi avec le couronnement de nouveaux lauréats.Voici un aperçu de futurs stagiaires.Le cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires a recruté deux étudiants pour l’année 2023 et 2024 :et, de l’Université de Montréal.Le cabinet qui œuvre en droit des affaires a sélectionné douze candidats qui entreront en poste en 2023 et en 2024 :et, de l'Université Laval,, de l’Université de Montréal,, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet Bélanger Sauvé a recruté cinq stagiaires pour l’année 2023 et 2024 :etLe cabinet pancanadien accueillera lui aussi douze stagiaires :, de l’Université de Montréal,, de l’UQAM,, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université McGill, etCain Lamarre, qui possède notamment des bureaux au Saguenay, à Montréal, en Abitibi et à Québec, à recruter 15 nouveaux stagiaires aux quatre coins de la province :de l’Université de Sherbrookeetet, de l’Université Laval, et, de l’Université de Montréal.À noter que le cabinet offre la part belle aux étudiants de l’UQAM, avec une récolte de six candidats :etLe cabinet De Grandpré Chait a lui aussi recruté de nouveaux stagiaires pour l’année 2023 :, de l’UQAM, ainsi qu'àet, de l'Université de Montréal.Le cabinet international Fasken a recueilli 23 stagiaires pour l’année 2024, dont 14 pour son bureau de Montréal :et, de l’Université de Sherbrooke,, de l’UQAM,et, de l’Université d’Ottawa, et, de l’Université de Montréal.Fasken a aussi accueilli huit stagiaires à son bureau de Québec :, de l’Université Laval, et, de l’Université d’Ottawa.Le cabinet spécialisé en droit de la famille accueille huit stagiaires au sein de son équipe :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université d’Ottawa,, de l’Université McGill,, de l’UQAM, etet, de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet international, qui possède des bureaux dans neuf pays, a lui aussi recruté huit stagiaires :et, de l'Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke, ainsi queet, de l’Université McGill.Le cabinet reconnu en litige civil et commercial accueille 11 nouveaux stagiaires pour les années 2023 et 2024. La plupart se joignent à son bureau de Montréal :et, de l’Université de Montréal,, de l’Université de Sherbrooke, et, de l’Université d’Ottawa.Quatre candidats intègrent aussi son bureau de Québec :, de l’Université d’Ottawa,et, de l’Université Laval, et, de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet qui possède quatre bureaux au Québec a recruté 17 étudiants dans le cadre de la course aux stages, qui œuvreront dans chacun d’eux :et, de l’Université de Montréal,et, de l’UQAM,, de l’Université McGill,et, de l’Université Laval,et, de l’Université de Sherbrooke, et, de l’Université d’Ottawa.Le cabinet montréalais recevra quatre stagiaires :et, de l’Université Sherbrooke, et, de l’Université de Montréal.Le cabinet LCM a accueilli deux stagiaires au sein de son équipe :, de l'Université McGill,, de l'Université de Montréal.Le cabinet montréalais a recruté cinq stagiaires :, de l’Université de Sherbrooke,et, de l’Université de Montréal.Le cabinet Norton Rose Fulbright remporte la palme de cet article, avec 37 avocats, dont 29 à son bureau de Montréal :etLe cabinet a recruté à Québec les stagiaires suivants :et, pour l’année 2023.Le cabinet NOVAlex a recruté deux stagiaires pour l’année 2023 et 2024 :, de l’UQAM,, de l’Université de Montréal, de, de l’Université McGill, et, de l’Université de Sherbrooke.Le cabinet RSS a accueilli deux stagiaires :, de l’Université d’Ottawa, et, de l’Université de Montréal.Le cabinet pancanadien, qui possède aussi un bureau à New York, a embauché deux stagiaires :, de l’Université de Montréal, et, de l’Université d’Ottawa.