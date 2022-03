Natalie Brissette. Source: Deveau Avocats

L’avocate à la retraiteoccupe le poste de directrice générale chez Deveau Avocats depuis le 10 janvier 2022.À ce titre, elle est responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles des équipes administratives et juridiques.Auparavant, elle exerçait comme procureure en chef du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) au bureau de Montréal de 2011 à 2019.Cette diplômée de l’Université d’Ottawa a pratiqué le droit du travail et le droit criminel pendant plus de 30 ans. Elle a été membre du Barreau du Québec de 1988 à 2019.Me Brissette détient une expérience de près de 10 ans dans des fonctions de direction auprès de grandes équipes.Droit-inc s’est entretenu avec elle pour en savoir plus sur ce nouveau chapitre…Je succède à Mequi occupait ce poste depuis 2020. Ce n’est pas une surprise. J’ai rencontré des associés qui m'ont proposé ce poste. J'y ai réfléchi, fait le processus lorsqu’il fallait et finalement accepté le poste. C'est quelque chose que je désirais.Actuellement, les cabinets d'avocats et entreprises du Québec doivent trouver une nouvelle formule pour les personnes souhaitant concilier le travail et la famille ou le travail et les loisirs. Cette formule hybride offrirait un équilibre entre le travail traditionnel dans les bureaux et le télétravail lorsque c’est possible, même si celui-ci ne sera bientôt plus obligatoire. C'est un enjeu sur lequel on s'est déjà penché pour rester attractif.Du point de vue du recrutement, il faut proposer des conditions qui soient gagnantes et qui répondent aux besoins de la personne qui souhaite se joindre à l’équipe. On doit être inventif et concurrentiel dans notre offre d’emploi, tant au niveau du salaire que des conditions d'emploi.Je souhaite maintenir une équipe performante et recruter des talents qui pourront répondre à nos besoins. Deveau est un bureau généraliste où il y a de beaux défis atteignables.On a déjà une équipe extrêmement énergique avec beaucoup de visions. On veut s'assurer que les équipes soient complètes. Évidemment, c'est un défi de tous les jours, mais on travaille tous très fort pour maintenir cette belle énergie et l’intégralité de l’équipe.La société et les besoins changent rapidement, notamment depuis l'arrivée des réseaux sociaux. C’est une voie que Deveau doit prendre aussi. On doit voir comment on peut éduquer, informer les citoyens sur les limites de l'utilisation des réseaux sociaux et des recours qui s'offrent à ceux qui en sont victimes. On publie beaucoup d’articles sur notre site et nos avocats font des webinaires pour informer les citoyens.On voudrait plus de visibilité sur les différentes plateformes web et informer le public pour mieux les guider dans leurs recours. On continue à rendre les meilleurs services aux personnes qui nous mandatent tout en respectant leurs objectifs.Le télétravail et la pandémie nous ont permis de nous questionner sur divers enjeux liés au droit du travail. Par exemple, certains employeurs se sont questionnés sur le fait de pouvoir ou non rendre la vaccination obligatoire. On souhaite continuer à conseiller les citoyens et les entreprises dans ce domaine.Pour le moment, on est confortable avec nos trois bureaux mais le développement n'est jamais écarté. On est situé à Gatineau, Boisbriand et Laval. On avait un bureau aux Îles de la Madeleine mais on l’a malheureusement fermé l'année dernière.J’ai connu le bureau Deveau lorsque j'étais procureur adjointe du DPCP et membre de l'Association des chefs du Québec. En 2011, les procureurs de la Couronne ont fait une grève. On a consulté le bureau de Deveau pour nous guider à prendre position sans nuire à notre employé.Les avocats ont été extrêmement proactifs et rassurants. Ils nous ont soutenus et informés de façon efficace, rapide sur les limites dans lesquelles des chefs pouvaient soutenir en toute légalité la position des procureurs à l’époque. Ça me fait plaisir de les joindre aujourd’hui et ça me rappelle de bons souvenirs.J’ai appris à gérer de grandes équipes. On n’est jamais une seule personne à faire quelque chose de positif. L’équipe qui nous accompagne est responsable de notre succès.J’ai de l’écoute et un franc-parler « bienveillant » c’est-à-dire que je dis les choses de façon franche et directe, mais toujours dans le respect de la personne à qui je m'adresse.J'aime que les choses avancent rapidement. Parfois, ce n’est pas toujours possible, alors il faut être patient. J’aime réfléchir en groupe, connaître les attentes des personnes et essayer de trouver une solution qui va répondre à leurs besoins et attentes.J’ai appris à gérer l’urgence lorsque j'étais procureur en chef au moment où il y a eu l'arrêt Jordan en 2017. Cette expérience nous a permis, tant à mon équipe et moi-même, de toujours nous préparer à vivre une situation et régler un problème dans l'urgence. C’était un électrochoc alors que c’était une période extrêmement difficile pour l'ensemble des poursuivants au Canada.Au cours de ma carrière en tant que procureur en chef du DPCP, l'équipe a toujours été présente. C'est ce que j'ai retrouvé chez Deveau. Je suis vraiment fière de rejoindre cette équipe aussi performante et positive.