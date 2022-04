Ève Chabot. Source: LinkedIn

Place à la relève ! Bélanger Sauvé accueille l’une de ses stagiaires à titre d’avocate. Il s’agit d’, une urbaniste. Elle a été assermentée le 18 février dernier.Me Chabot pratique principalement en droit municipal. Elle se spécialise en aménagement et en urbanisme. Elle a justement exercé ce métier avant d’étudier en droit, cumulant ainsi environ 8 ans d’expérience dans le domaine, tant en milieu public que privé.Ève Chabot a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2020. Elle détient depuis 2021 un juris doctor de la même université.Parmi ses faits d’armes professionnels, nous pouvons noter sa participation au plan directeur du Parc-plage du Grand Montréal (2016) et au Guide d'aménagement des aires de TOD dans le cadre du PMAD.Me Chabot a été bénévole chez Pro Bono Students Canada entre septembre 2016 et avril 2017.Elle a complété un baccalauréat en urbanisme à l’Université du Québec à Montréal en 2008.