L'ex-jugeest un homme libre. Sa requête en arrêt des procédures a été accueillie. Il ne subira pas un second procès pour le meurtre de sa femme.Le jugea prononcé l'arrêt des procédures, comme le requérait l'homme de 86 ans, vendredi matin au palais de justice de Québec.Jacques Delisle a réussi à démontrer que la tenue d'un second procès constituerait un abus de procédures.« Plusieurs personnes ont probablement une opinion arrêtée sur le dossier », écrit le juge en soulignant que cette opinion est peu favorable envers M. Delisle dans certains cas.« Pourtant, la retenue doit continuer à s'imposer. La raison en est fort simple. Le verdict prononcé en 2012 ne tient plus », ajoute le magistrat.Dans un jugement de 99 pages, il indique que l'enquête indépendante menée par le ministère de la Justice confirme « le sérieux » de la démarche de l'ex-juge, qui s'est dit victime d'une erreur judiciaire.D'autres détails suivront.