Mes Mathias Rancourt et Maxime Chabot. Source: Site web de Lavery

Lavery n’est pas en reste sur le front du recrutement, alors que les bureaux montréalais du cabinet accueillent deux nouveaux membres dans son équipe.Il y a d’abord un nouveau venu dans l’association du cabinet, alors que le plaideur spécialisé en droit professionnel Me Mathias Rancourt vient d’y établir ses pénates, à titre d’associé au sein du groupe de Litige et règlements de différends .Depuis une vingtaine d’années, Me Rancourt a développé une expertise particulière en matière de gestion des risques et de questions déontologiques en droit professionnel, indique le cabinet.Il sera appelé à représenter des entrepreneurs, professionnels et institutions en litige commercial, en droit de la construction et en droit immobilier.Le Barreau 2001, diplômé de l’Université de Montréal en 2000, a débuté sa carrière chez Deveau Avocats, où il a passé 15 ans. Il a ensuite rejoint les rangs de Thibeault Joyal, où il pratiquait jusqu’à tout récemment.Il rejoint un cabinet « dynamique, progressiste et qui offre un environnement où ses membres peuvent réaliser leur plein potentiel », indique-t-il dans l’avis de nomination Quant à l’avocat Me Maxime Chabot , il vient se greffer au groupe Droit des affaires, où il intègrera plus spécifiquement l’équipe de droit fiscal.Barreau 2019, il a complété son droit à l’Université de Sherbrooke en 2016, pour ensuite y terminer une maîtrise en droit fiscal en 2017.Il a d’abord été auxiliaire juridique à la Cour canadienne de l’impôt, puis a rejoint le cabinet Miller Thomson pendant deux ans pour y pratiquer le droit fiscal.Dans son avis de nomination, il dit avoir rejoint Lavery « pour l’excellence de l’équipe de fiscalité ».