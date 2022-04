Eryn Heidel. Source: LinkedIn

Découvrez les plus récentes actualités de facultés de droit…Vous êtes un étudiant ? Vous avez des questions sur l’admission ? Un robot pourrait bien vous aider !L’Université d’Ottawa a mis en place un robot de clavardage pour répondre aux questions des futurs étudiants. L’institution espère ainsi réduire les délais auxquels ces derniers pouvaient être confrontés.Selon la responsable du projet,, une étudiante de troisième année dans le programme de Juris Doctor, « l’ancienne façon de trouver des réponses consistait soit à naviguer dans le site jusqu’à la section pertinente, soit à envoyer un courriel à l’équipe des admissions. Des opérations souvent chronophages. »« C’est ce genre d’innovation qui fait que notre Faculté est vraiment unique. Voilà un excellent exemple d’étudiantes et d’étudiants qui se servent de la technologie pour améliorer nos activités actuelles, affirme pour sa part le doyen intérimaire,En contrepartie de ce service, l’Université d’Ottawa récoltera des données « anonymisées » sur l’expérience des usagers afin de « déterminer quels sujets demandent des éclaircissements ». L’institution espère produire avec ces informations une « ébauche de FAQ » en fonction des besoins « réels » des étudiants.C’est une nouvelle distinction… Le vice-doyen et professeur, ainsi que son co-auteur, le professeur, de l’Université de Namur, ont remporté l’édition 2022 du prix « Antitrust Writing Award ».Ce prix, qui est une reconnaissance internationale, est décerné aux auteurs du meilleur article scientifique en droit de la concurrence relativement au numérique. Il a été reçu par le professeur de Streel, le 5 avril dernier, lors d’un banquet à Washington.L’article des deux auteurs jette un regard critique sur les fondements théoriques de la législation européenne sur les grandes plateformes numériques.La Faculté de droit, dans un autre ordre d’idée, organisera son premier Forum citoyen sur la représentativité des communautés noires dans les professions juridiques le mercredi 11 mai prochain, au Campus MIL de l’Université de Montréal.La doyenne, à l’initiative de ce projet, réitère « la ferme volonté de la Faculté de droit de renforcer son engagement inclusif fondé sur des principes et valeurs favorisant un environnement qui reconnaît et célèbre la richesse de la diversité ».Cette initiative devrait permettre à l’Université d’identifier les causes qui expliquent la sous-représentation des communautés noires dans le milieu juridique.La Faculté de droit de l’Université McGill obtient une nouvelle récompense : elle a de nouveau été classée parmi les meilleures universités au monde où étudier le droit par Quacquarelli Symonds (QS), où elle occupe le 31e rang mondial.Il s’agit d’un recul puisque McGill figurait l’an dernier au 25e rang du QS World University Rankings par sujet. L’Université de Montréal et l’Université d’Ottawa figurent entre la 101e et la 150e position tandis que l’Université Laval se retrouve entre la 251e et la 300e position.« Je suis ravi de voir notre faculté reconnue une fois de plus comme l'un des meilleurs endroits au monde où étudier le droit », a déclaré le doyen. « Notre faculté inspire le leadership juridique pour des défis mondiaux de la part de nos étudiants, nos professeurs et le réseau international de diplômées. »Le classement de QS, établi en 2011, est déterminé en fonction de la réputation académique, de la réputation auprès des employeurs, de l'indice h et du nombre de citations par publication.qui avait soutenu sa thèse en 2019 est le lauréat de l’édition 2021 du prix de thèse de la Fondation Anthony Mainguené – Société québécoise de droit international. Cette thèse intitulée « L’effectivité des normes du développement durable dans le processus d’intégration en Afrique », analyse les efforts de l’Union africaine en vue de l’effectivité des normes de développement durable en Afrique, ainsi que la contribution de l’Afrique à l’évolution du droit international.La Fondation Anthony Mainguené a exprimé sa volonté de travailler en collaboration avec la Société québécoise de droit international afin d’offrir annuellement un prix à l’étudiant ayant soutenu une thèse en droit international s’inscrivant dans les objectifs et la mission de la Fondation. Les critères pour l’attribution de ce prix sont l’excellence scientifique du manuscrit, l’originalité du thème traité et l’engagement du candidat dans sa communauté.